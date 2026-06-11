Akliouche, ciblé par le PSG et Liverpool, confirme son départ cet été

La jeune star de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche, a officiellement annoncé qu'il était prêt à rejoindre un club de haut niveau lors du mercato estival actuel. Le meneur de jeu de 24 ans a attiré l'attention des géants européens, le PSG et Liverpool, après une saison exceptionnelle en Ligue 1. Mettant fin aux rumeurs sur son avenir, le joueur a admis qu'un transfert était la prochaine étape logique de sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le milieu de terrain créatif a disputé 31 matchs avec Monaco lors de la saison 2025-26, marquant 6 buts et devenant l'un des talents les plus convoités du football français. Dans une interview accordée à Nice-Matin, Akliouche a clarifié sa situation avant de se rendre aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026. "La prochaine étape est-elle un transfert estival ? Oui, mais pour l'instant, je me concentre sur la Coupe du Monde", a-t-il déclaré.

Malgré la forte probabilité d'un départ, Akliouche a décidé de concentrer son attention professionnelle sur ses obligations envers l'équipe nationale. Il comprend qu'il pourrait jouer un rôle clé pour l'équipe de France lors du tournoi outre-Atlantique, et que ses performances sur la scène mondiale détermineront sa valeur marchande et son nouveau club. Le joueur a ajouté qu'il ne voulait pas manquer de respect à son club actuel en parlant du mercato.

Le PSG est un admirateur de longue date de l'ailier, le considérant comme une pièce maîtresse de son projet visant à rassembler les meilleurs talents français. Cependant, ils ne sont pas seuls dans la course : les représentants de la Premier League, Liverpool et Manchester City, surveillent également la situation de près. Selon les rapports, Monaco réclame une clause libératoire d'au moins 50 millions d'euros pour sa star.