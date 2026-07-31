WhatsApp teste un dossier spécial pour les messages des grandes entreprises

WhatsApp, l'application de messagerie appartenant à Meta, a commencé à travailler sur la création d'un dossier séparé pour les messages provenant de grandes entreprises afin de mieux organiser la liste principale des discussions des utilisateurs. Selon TechCrunch, cette nouvelle fonctionnalité permettra de déplacer automatiquement les messages d'acteurs commerciaux majeurs, tels que les banques ou les compagnies aériennes, vers une section spéciale nommée "Offers & Updates", ce qui contribuera à garder les communications quotidiennes bien ordonnées. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Meta souligne que les discussions personnelles et de groupe des utilisateurs se mélangent souvent en raison de divers messages commerciaux et notifications. Au cours de ce nouveau test, les messages seront automatiquement transférés vers le nouveau dossier après un certain temps, c'est-à-dire dans un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures. L'entreprise teste différentes durées pour déterminer l'intervalle de temps le plus optimal à ce sujet.

Avantages et paramètres de la nouvelle fonctionnalité

Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de retirer de leur fil principal des informations telles que des codes de réduction ou des actualités de livraison. Par conséquent, la fenêtre principale des discussions sera moins encombrée, évitant ainsi que les communications personnelles ne se perdent. Quant aux entreprises, cela garantit que leurs messages apparaîtront clairement dans un dossier spécifique sans se perdre au milieu de toutes les discussions.

Si les utilisateurs souhaitent que les messages restent en temps voulu dans le fil général, ils peuvent désactiver ce paramètre. Cependant, ils ne pourront pas contrôler manuellement le moment où les messages seront automatiquement déplacés. À ce stade, les tests ont commencé uniquement avec des partenaires sélectionnés via la WhatsApp Business Platform, et la couverture sera élargie à l'avenir en fonction des résultats du suivi.

Petites entreprises et restrictions précédentes

Actuellement, les petites entreprises et les comptes individuels utilisant l'application WhatsApp Business sont exemptés de cette fonctionnalité. Néanmoins, la possibilité de diriger également les messages des petites entreprises vers ce nouveau dossier pourrait être étudiée à l'avenir. Ces dernières années, WhatsApp a pris plusieurs mesures pour réduire les spams.

En particulier, en 2024, les utilisateurs ont eu la possibilité de refuser les messages marketing des marques, et l'année dernière, des limites ont été fixées sur le nombre de messages de masse envoyés par les entreprises. En octobre 2025, le volume des messages pouvant être envoyés sans obtenir de réponse de l'utilisateur a été encore réduit.

Performances financières et services d'intelligence artificielle

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a indiqué dans le rapport financier du deuxième trimestre que les autres revenus de la famille d'applications ont dépassé 1 milliard de dollars, dont la majeure partie provient des messages payants et des abonnements via WhatsApp. De plus, lancés dans le monde entier en juin, les agents d'intelligence artificielle de WhatsApp sont déjà utilisés par plus d'un million d'entreprises.

En prenant l'exemple de l'entreprise brésilienne de location de voitures Movida, Zuckerberg a souligné que les agents d'intelligence artificielle donnent des résultats positifs pour le support client et l'augmentation des performances commerciales. Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs, il est essentiel pour cette plateforme de messagerie de maintenir un équilibre entre les messages personnels et professionnels afin d'éviter qu'elle ne se transforme en spams publicitaires et d'intelligence artificielle.