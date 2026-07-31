AMD devrait également augmenter les prix des composants pour cartes graphiques

Dans un contexte de hausse marquée des coûts des composants et des matières premières technologiques sur le marché mondial, les grands fabricants de semi-conducteurs sont contraints de revoir leur politique tarifaire. Selon des sources issues des Board Channels Forums, AMD prévoit d'augmenter les prix d'achat de ses processeurs graphiques et de ses modules de mémoire d'au moins 10 %. Ces changements ont attiré l'attention du marché, car ils pourraient entraîner une hausse du prix des appareils technologiques pour les consommateurs finaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est précisé que la décision d'augmenter les prix des kits « GPU + mémoire » destinés aux partenaires avait été prise dès le mois dernier. Cependant, à l'époque, AMD avait temporairement reporté cette mesure en raison de la faible demande du marché, des stocks importants chez les distributeurs et de la crainte qu'une hausse soudaine des prix n'affecte négativement les ventes.

Une décision prise après celle de NVIDIA

La situation s'est aggravée suite aux actions du principal concurrent. Selon ixbt.com, NVIDIA a considérablement augmenté les prix de ses produits, jusqu'à 30 %. L'équipe « verte » a augmenté non seulement le coût des GPU et des kits de mémoire DDR6, mais aussi celui des modules de mémoire DDR7 de dernière génération. Par conséquent, AMD a jugé qu'il n'était plus viable de maintenir ses prix actuels et a décidé de mettre en œuvre ces changements.

Selon la nouvelle politique tarifaire, les partenaires fabriquant des cartes graphiques Radeon commenceront à acheter les composants à un coût plus élevé. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas encore des prix de vente conseillés des produits finis, mais bien du coût des composants destinés aux partenaires fabricants.

Quel sera l'impact sur le marché grand public ?

L'augmentation du coût des composants ne signifie pas automatiquement que le prix des cartes graphiques prêtes à l'emploi en magasin augmentera exactement de 10 %. Le fait est que le processeur graphique et la mémoire ne représentent qu'une partie du coût total de l'appareil. Par conséquent, la hausse pour l'acheteur final pourrait être inférieure.

Cependant, les experts n'excluent pas d'autres facteurs de répercussion. Si d'autres composants nécessaires, y compris les matériaux d'emballage, continuent d'augmenter, il n'est pas exclu que les prix pour les consommateurs augmentent plus que prévu. Les acteurs du marché se préparent à une période de hausse générale des prix dans le segment des cartes graphiques au cours des prochains mois.