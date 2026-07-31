La reine des échecs Umida Omonova monte sur le podium aux Championnats d'Asie

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La reine des échecs Umida Omonova monte sur le podium aux Championnats d'Asie

À Hong Kong (Chine), les championnats d'Asie de parties rapides et de blitz pour hommes et femmes ont pris fin. Trois jeunes représentants talentueux ont défendu l'honneur de l'Ouzbékistan lors de cette prestigieuse compétition réunissant 178 des meilleurs joueurs d'échecs de 14 pays. Le plus réjouissant pour nous est que notre compatriote Umida Omonova a remporté la médaille de bronze des championnats d'Asie en blitz.

Zamin.uz analyse et présente le succès de nos « reines des échecs » ainsi que les détails du tournoi.

Triomphe des reines des échecs : Umida Omonova décroche le bronze asiatique en blitz !

L'un des plus grands événements de la planète échiquéenne asiatique, ce championnat s'est déroulé du 28 au 30 juillet à Hong Kong (Chine). Dans le tournoi de blitz féminin, la jeune prodige ouzbèke Umida Omonova a fait preuve d'une véritable bravoure et d'un grand talent.

À l'issue de parties intenses et acharnées, Umida Omonova a réussi à marquer 9,5 points. Ce résultat lui a garanti une honorable 3e place et lui a valu de remporter la médaille de bronze des championnats d'Asie. Cette victoire témoigne du prestige de l'école d'échecs ouzbèke et du développement du jeu d'échecs féminin.

Combats acharnés : Afruza Khamdamova dans le top 4, Umida prend la 5e place en parties rapides

Le championnat ne s'est pas limité à la médaille de bronze d'Umida. Une autre de nos compatriotes participant au blitz, Afruza Khamdamova, a également réalisé un superbe parcours. À l'issue de luttes sans merci, elle a terminé à la 4e place et s'est approchée tout près du podium. Ce résultat d'Afruza présage de grands succès futurs.

En outre, les joueurs d'échecs ouzbèques ont également tenté leur chance dans les épreuves de parties rapides (rapid). Umida Omonova, médaillée de bronze en blitz, a terminé la compétition en rapid à la5e place avec 7,5 points. Intégrer le top 5 constitue un excellent résultat dans un tournoi asiatique aussi prestigieux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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