Alphonso Davies : La légende du football canadien lutte contre une blessure avant la Coupe du Monde 2026

Parmi les groupes qui ont l'habitude de courir dans les rues de Toronto chaque lundi, il est fréquent de croiser des fans portant le maillot numéro 19 de l'équipe nationale du Canada. Au dos de ce maillot figure le nom de la plus grande star de l'histoire du football du pays — Alphonso Davies. Même les Canadiens qui ne s'intéressent pas au football connaissent bien le défenseur du Bayern Munich. Il est le seul footballeur à avoir atteint un niveau de célébrité comparable à celui d'icônes culturelles nationales comme Sidney Crosby, Drake et Justin Bieber. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cependant, à l'approche de la Coupe du Monde que le Canada accueille pour la première fois de son histoire, l'équipe fait face à un problème sérieux concernant son capitaine et star principale. Une blessure aux ischio-jambiers contractée début mai lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain a mis en doute la participation de Davies au tournoi. Il est presque certain que le joueur de 25 ans manquera le match d'ouverture contre la Bosnie-Herzégovine.

L'entraîneur américain de l'équipe nationale du Canada, Jesse Marsch, reste optimiste quant à la situation. Selon lui, même si Davies ne joue pas les premiers matchs de la phase de groupes, il pourra aider l'équipe lors des phases décisives du tournoi. L'entraîneur prévoit de préparer le joueur pour les matchs suivants contre le Qatar et la Suisse.

Alphonso Davies est la personne qui a propulsé le football canadien vers un nouveau niveau. Sans son talent et sa réputation internationale, il aurait été difficile pour le Canada d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde aux côtés des États-Unis et du Mexique. Désormais, tout le pays attend que son héros revienne rapidement sur le terrain pour participer au tournoi le plus important de sa carrière.