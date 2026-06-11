David Seaman critique Manchester United et dénigre Fernandes

La légende d'Arsenal, David Seaman, a porté un jugement sévère sur les récentes performances de Manchester United, soulignant qu'il est facile pour Bruno Fernandes de se démarquer dans une équipe "médiocre". L'ancien gardien anglais estime que le prix du Joueur de l'année aurait dû être décerné aux stars d'Arsenal, champions, plutôt qu'au capitaine de Manchester United. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré les difficultés rencontrées par Manchester United pendant une grande partie de la saison 2025-26, Bruno Fernandes a battu le record de la Premier League avec 21 passes décisives. Son jeu régulier a joué un rôle crucial dans la remontée de l'équipe à la troisième place du classement sous la direction de Michael Carrick et dans l'obtention d'une place en Ligue des champions. En conséquence, le milieu de terrain portugais a été nommé Joueur de l'année et meilleur meneur de jeu de la saison.

Cependant, Seaman n'a pas accordé beaucoup de crédit à ces réalisations. "Bruno a bien joué, mais Manchester United n'a montré aucun niveau en début de saison. Il est facile de se démarquer quand les joueurs autour de vous jouent mal. Des joueurs comme David Raya, Declan Rice et Gabriel ont remporté le titre alors que toute l'équipe évoluait à un excellent niveau. Je pense que le Joueur de l'année devrait être choisi dans l'équipe gagnante", a déclaré Seaman.

L'ancien gardien a particulièrement salué la génération actuelle à l'Emirates Stadium, en particulier David Raya. Selon Seaman, bien que les gardiens soient souvent exclus des récompenses individuelles, l'Espagnol a prouvé qu'il le méritait grâce à ses arrêts cruciaux. Il a estimé que les chances du gardien étaient élevées dans la compétition entre Declan Rice et David Raya.

Après un championnat national terminé avec des records, Bruno Fernandes tourne désormais son attention vers la participation du Portugal à la Coupe du monde. Les Portugais affronteront Curaçao, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la phase de groupes.