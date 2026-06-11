Lamine Yamal nommé ambassadeur de l'UNICEF

La jeune star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a été officiellement nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Ce talent de 17 ans utilisera désormais son influence mondiale pour défendre les droits des enfants, en particulier leur droit à jouer et à se développer dans un environnement sûr. Cette nomination souligne non seulement les compétences de Yamal sur le terrain, mais aussi son sens des responsabilités envers la prochaine génération. C'est ce que rapporte Goal.com .

Cette annonce a coïncidé avec la Journée internationale du jeu. Cette date est dédiée à la reconnaissance du jeu comme un droit fondamental pour la croissance cognitive et physique des enfants. Ayant gravi les échelons depuis les rues de Rocafonda jusqu'au sommet du football mondial, Lamine Yamal est devenu l'un des plus jeunes ambassadeurs de l'histoire à recevoir ce titre prestigieux.

Évoquant sa nouvelle responsabilité, l'ailier du FC Barcelone a rappelé son enfance et le chemin parcouru : « Je suis fier d'être ambassadeur de l'UNICEF. Enfant, je n'avais que ma famille, un ballon, un parc et un rêve. Le football m'a donné de la discipline, un sentiment d'appartenance et de l'espoir pour l'avenir. Je sais à quel point il est important d'avoir un terrain de jeu sûr pour les enfants, afin qu'ils puissent simplement grandir en tant qu'enfants. »

Ce partenariat est la suite logique de près de vingt ans de relations entre le FC Barcelone, la Fondation Barça et l'UNICEF. Yamal participe activement aux campagnes de l'UNICEF depuis début 2024. Désormais, il se concentrera sur la promotion des droits des enfants dans les zones touchées par des crises humanitaires, des catastrophes naturelles et des conflits.

Grâce à ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et à son influence auprès des jeunes fans, Lamine Yamal vise à attirer l'attention du monde entier sur les problèmes des enfants privés d'espaces de loisirs de base et d'environnements sûrs.