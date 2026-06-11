Marc Casado décide de quitter le FC Barcelone

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado, a trouvé un accord avec la direction pour quitter le club catalan lors de ce mercato estival. Ne bénéficiant pas d'un temps de jeu suffisant sous les ordres de Hansi Flick, le joueur a demandé à son agent Jorge Mendes d'étudier les offres appropriées. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Suite au retour de blessure de Gavi et Marc Bernal, Casado a considérablement reculé dans la hiérarchie de l'équipe. Hansi Flick privilégie d'autres joueurs dans son système basé sur la verticalité et l'intensité. Le milieu de terrain de 22 ans, formé à La Masia, est désormais le cinquième choix au milieu de terrain derrière Pedri, Gavi, Frenkie de Jong et Marc Bernal.

Selon le journal MARCA, le directeur sportif de Barcelone et Jorge Mendes ont défini les conditions économiques du transfert. Le club a fixé un prix d'environ 25 millions d'euros pour le joueur. Les Catalans visent à conclure la vente avant le 30 juin pour respecter le fair-play financier et équilibrer leurs comptes.

Actuellement, deux offres concrètes sont sur la table. L'une provient d'un club évoluant dans un championnat européen prestigieux, tandis que l'autre est une offre financièrement très lucrative en provenance de la Saudi Pro League. Les deux parties sont prêtes à payer la somme demandée par Barcelone, et la décision finale appartient au joueur.