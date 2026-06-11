Wataru Endo prend sa retraite internationale avec le Japon en raison d'une blessure

Le capitaine de l'équipe nationale du Japon, Wataru Endo, a pris une décision surprise. Le milieu de terrain de Liverpool a annoncé qu'en raison d'une blessure chronique, il ne figurerait pas dans l'effectif pour la Coupe du Monde 2026 et qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Ne pouvant pas se rétablir à temps pour le tournoi en Amérique du Nord, le joueur a décidé de laisser la place aux jeunes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le joueur de 33 ans a subi une grave blessure à la jambe en février lors d'un match de Premier League contre Sunderland. Depuis, il a suivi un long processus de rééducation. Bien qu'il soit revenu sur le banc pour le dernier match de la saison de Liverpool, il est devenu évident après avoir rejoint le camp de l'équipe nationale qu'il n'était pas prêt à jouer au plus haut niveau.

Dans sa déclaration, Endo a souligné que quitter l'équipe nationale était difficile, mais qu'il croyait en l'avenir de l'équipe. "J'ai fait tout mon possible pour revenir après la blessure, donc je n'ai aucun regret. C'est douloureux de ne pas pouvoir participer à la Coupe du Monde, mais je suis fier de voir à quel point notre équipe a progressé depuis le tournoi au Qatar", a déclaré le milieu de terrain.

L'ancien joueur de Stuttgart a déclaré qu'il deviendrait désormais un simple supporter de l'équipe nationale du Japon. Il a appelé ses coéquipiers à rester forts et a exhorté le peuple japonais à s'unir autour de l'équipe. Endo a ajouté qu'il croit que le Japon finira par devenir champion du monde un jour.