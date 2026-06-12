Le fils de Djibril Cissé signe son premier contrat professionnel avec Liverpool

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Le fils de Djibril Cissé signe son premier contrat professionnel avec Liverpool

Prince Cissé, fils de l'ancien attaquant de Liverpool et vainqueur de la Ligue des champions Djibril Cissé, a signé son premier contrat professionnel avec le club. Le défenseur de 17 ans a mérité cette récompense après ses performances remarquables et son succès au sein de l'académie durant la saison 2025-26. Liverpool a confirmé la signature de nouveaux contrats avec huit jeunes talents ayant brillé au centre d'entraînement AXA, rapporte Goal.com .

Le jeune défenseur est devenu un élément clé de l'équipe U18 la saison dernière. Il a disputé 19 matchs de championnat et a été capitaine à quatre reprises. Cissé a également fait ses débuts en UEFA Youth League et a réussi à marquer dès son premier match avec l'équipe U21. Le nouveau contrat court jusqu'en 2029, soit la durée maximale autorisée pour un joueur de son âge.

Il est intéressant de noter que, alors que son père Djibril Cissé était un attaquant rapide ayant marqué 24 buts en 79 matchs pour Liverpool, Prince se fait un nom à l'autre bout du terrain. En raison de changements tactiques la saison dernière, il a été repositionné de l'attaque vers la défense centrale, une décision qui s'est avérée payante. Prince affirme qu'il regarde les vidéos des matchs de son père et qu'il admire sa vitesse ainsi que ses coiffures excentriques.

« Mon père était un attaquant dangereux contre qui je ne voudrais pas jouer. Comme mes capacités de buteur n'étaient pas aussi élevées, je suis passé en défense, mais je pense que je l'ai même dépassé en termes de vitesse », déclare le jeune footballeur. Prince Cissé ambitionne d'intégrer l'équipe première de Liverpool et de remporter des trophées prestigieux comme la Ligue des champions et la FA Cup, tout comme son père.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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