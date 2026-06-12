Alors que les débats passionnés de la Coupe du monde et les sagas de transferts astronomiques autour d'Elliot Anderson se poursuivent, une autre nouvelle inattendue et véritablement sensationnelle s'est répandue comme une traînée de poudre depuis le camp du Real Madrid. L'avenir de Vinícius Júnior, leader de longue date des « Merengues » et l'une des stars de la ligne d'attaque, est sérieusement remis en question. Selon des informations exclusives publiées par l'une des publications sportives les plus influentes et fiables, Okdiario , la direction du club a posé une exigence très ferme et sévère à l'ailier brésilien.

Selon la source, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et les responsables du club proposent à Vinícius de choisir entre deux voies : soit le joueur signe un nouvel accord pour prolonger son contrat actuel dans un avenir proche, soit il sera placé sur le marché des transferts et officiellement mis en vente dès ce mercato estival.

Pas de prolongation — l'option de vente est prête

La position ferme de la direction du club n'est pas sans raison. Si un accord général sur un nouveau contrat n'est pas trouvé entre les parties dans les prochains jours, les Madrilènes sont prêts à envisager sérieusement la vente de leur star pour une somme importante cet été afin d'éviter de le perdre à bas prix ou gratuitement l'année prochaine. Dans le contexte de l'arrivée de Bernardo Silva et des nouveaux changements tactiques dans l'effectif, le club entend contrôler strictement sa stratégie financière.

Le talentueux footballeur Vinícius Júnior joue au Santiago Bernabéu depuis 2018, défendant dignement l'honneur du Real Madrid. Au cours de la difficile saison 2025/26, il est devenu la véritable force motrice de l'équipe et a disputé 53 matchs toutes compétitions confondues. Lors de ces rencontres, il a fait trembler les filets adverses 22 foiset a délivré 14 passes décisives à ses coéquipiers. Le contrat de travail actuel du joueur avec le club est valable jusqu'à l'été 2027.

Vinícius restera-t-il à Madrid ou rejoindra-t-il les rangs de nouveaux clubs prétendants ? Cette question devrait trouver sa réponse bientôt.

Suivez le destin du transfert de Vinícius Júnior, les nouveaux accords au Real Madrid et les actualités les plus rapides et exclusives sur le football mondial avec nous sur les pages de Zamin !