Marcos Senesi appelé dans l'équipe d'Argentine pour remplacer Balerdi blessé

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Marcos Senesi appelé dans l'équipe d'Argentine pour remplacer Balerdi blessé

Le défenseur Marcos Senesi, attendu à Tottenham, a été intégré à la liste finale de l'Argentine pour la Coupe du Monde, en remplacement de Leonardo Balerdi, blessé. Le défenseur central polyvalent a rejoint le camp d'entraînement aux États-Unis pour retrouver Lionel Messi et ses coéquipiers. C'est ce que rapporte Goal.com .

En raison d'une grave blessure musculaire à la jambe droite survenue à l'entraînement, le sélectionneur Lionel Scaloni a dû modifier ses plans pour le tournoi. Après avoir étudié les options tactiques suite au match amical contre l'Islande, l'entraîneur a opté pour Senesi. Le joueur est actuellement en route pour le camp de Kansas City.

Le service de presse de l'équipe nationale d'Argentine a publié un communiqué officiel sur l'état de Balerdi : « Le défenseur Leonardo Balerdi souffre d'une blessure au muscle soléaire de la jambe droite et ne pourra pas participer à la Coupe du Monde ». Lionel Scaloni a souligné qu'il avait identifié les lacunes de l'équipe après le match de préparation et qu'il n'avait pas précipité le choix de son remplaçant.

Les dernières 24 heures ont été riches en événements pour Marcos Senesi, 29 ans. Après avoir refusé une offre de l'équipe nationale italienne, le joueur avait convenu de rejoindre Tottenham en tant qu'agent libre à partir du 1er juillet. Il renforcera désormais la ligne défensive de l'Albiceleste aux côtés de son futur coéquipier en club, Cristian Romero.

L'équipe nationale d'Argentine termine sa préparation avant son premier match contre l'Algérie la semaine prochaine. Dans le groupe G, les hommes de Scaloni affronteront également l'Autriche et la Jordanie. La nouvelle charnière centrale devra rapidement trouver ses automatismes pour assurer un bon début de tournoi.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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