Eder Militao s'exprime sur le retour de Jose Mourinho au Real Madrid

Le défenseur central du Real Madrid, Eder Militao, a partagé ses réflexions sur le retour sensationnel de Jose Mourinho au Santiago Bernabeu. Le tacticien portugais a signé un contrat de trois ans avec le club. Le défenseur brésilien, actuellement écarté des terrains en raison d'une grave blessure, a exprimé de grands espoirs de travailler sous la direction de l'entraîneur expérimenté la saison prochaine. C'est ce que rapporte Goal.com .

Florentino Perez a tenu sa promesse de campagne présidentielle en faisant revenir le technicien de 63 ans avec un accord courant jusqu'en 2029, suite au départ d'Alvaro Arbeloa. C'est un retour immense pour l'entraîneur tactique qui a quitté Madrid il y a 13 ans. Le Real Madrid a payé une clause libératoire de 15 millions d'euros à Benfica pour libérer l'entraîneur, qui commencera officiellement son travail le mois prochain.

Militao a été opéré en avril en raison d'une rupture des ligaments de la jambe gauche et suit actuellement un processus de rééducation de cinq mois. « C'est un grand entraîneur. J'attends la saison prochaine avec impatience. Sur le plan personnel, il y a des hauts et des bas dans la vie. Le plus important est d'être en bonne santé mentale. Si votre tête est à sa place et que vos relations avec votre famille sont bonnes, tout devient plus facile », a déclaré le défenseur à SportyBet.

Le défenseur brésilien a également évoqué l'impact mental de la blessure : « C'est arrivé alors que je recevais une passe. J'ai senti quelque chose d'étrange quand je me suis tourné pour tirer. Au début, cela ne semblait pas grave, mais après le diagnostic, tout est devenu clair. Les blessures fréquentes affectent le mental, mais elles apportent aussi de l'expérience. Avant, j'étais un joueur très explosif, mais maintenant je suis beaucoup plus calme et je ne compte pas uniquement sur la vitesse. »

Jose Mourinho revient dans la capitale espagnole avec pour mission de reconstruire une équipe qui a terminé deux saisons consécutives sans trophée. Le technicien portugais a remporté la Liga et la Coupe d'Espagne lors de son premier passage entre 2010 et 2013. Cependant, son approche tactique moderne soulève de nombreuses questions, car il n'a pas remporté de titre de champion depuis son sacre en Premier League anglaise avec Chelsea il y a plus de dix ans.