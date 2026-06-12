Alvaro Morata sur Cristiano Ronaldo : Il est le meilleur de l'histoire

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Alvaro Morata sur Cristiano Ronaldo : Il est le meilleur de l'histoire

L'attaquant de Milan, Alvaro Morata, a exprimé des pensées chaleureuses à propos de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, avec qui il a joué au Real Madrid et à la Juventus. L'attaquant espagnol a parlé de la générosité de la star portugaise en dehors du terrain et de l'aide apportée aux jeunes joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com .

Invité du podcast El Camino de Mario, Morata a évoqué ses premières années au Real Madrid, affirmant que Cristiano Ronaldo offrait constamment des cadeaux aux jeunes joueurs. Selon lui, Ronaldo offrait des iPads, des téléphones portables et des parfums aux jeunes lors des tournées de pré-saison. Morata a qualifié ces gestes d'"incroyables" et a souligné que la star lui a toujours accordé une attention particulière.

Morata a salué non seulement la générosité de Ronaldo, mais aussi son professionnalisme. Il a déclaré que Cristiano Ronaldo n'a jamais rompu sa routine d'entraînement stricte, même après être rentré tard de longs voyages. C'est précisément en raison de cette éthique de travail que Morata le considère comme le plus grand joueur de l'histoire du football.

L'attaquant a également évoqué les exigences élevées que Ronaldo imposait à ses coéquipiers pendant la rivalité intense entre le Real Madrid et Barcelone. "Au début, j'étais très jeune et je n'étais pas habitué aux exigences de son niveau. Mais avec le temps, j'ai compris pourquoi il était si exigeant", a ajouté Alvaro Morata.

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Nodirbek Razzokov
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