L'AC Milan à la recherche d'un entraîneur : Ruben Amorim ou Alvaro Arbeloa parmi les options

Malgré un accord préliminaire avec Oliver Glasner, le propriétaire de l'AC Milan, Gerry Cardinale, ne se précipite pas pour nommer un nouvel entraîneur. La direction des Rossoneri élargit ses recherches et envisage les candidatures de l'ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, et d'Alvaro Arbeloa. Le club recherche un profil spécifique correspondant à la future conception technique de l'équipe, rapporte Goal.com rapporte .

Suite au départ de Massimiliano Allegri, un contrat de deux ans avait été proposé à Oliver Glasner. Cependant, Cardinale souhaite interviewer personnellement les candidats pour choisir un entraîneur en phase avec une philosophie à long terme. Selon Tuttosport, l'entraîneur d'Al-Ahli, Matthias Jaissle, a également été ajouté à la liste, lui qui se distingue par sa vision tactique moderne et offensive.

La Gazzetta dello Sport confirme que Glasner, qui a réussi avec Crystal Palace, reste le candidat principal. Parallèlement, l'option Alvaro Arbeloa, qui a quitté le Real Madrid, est sérieusement étudiée. Concernant Matthias Jaissle, il existe des problèmes financiers, car son contrat avec le club saoudien prévoit une clause libératoire de 6 millions d'euros.

L'ensemble du projet sportif du club devrait être construit autour de Ralf Rangnick. Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Autriche est le seul candidat au poste de directeur technique de Milan. Rangnick exige un contrôle absolu sur le secteur technique et veut s'assurer que des personnalités comme Zlatan Ibrahimovic n'interfèrent pas dans les affaires du club.

Actuellement, les supporters de l'AC Milan ont commencé des manifestations contre la direction. Des banderoles "Libérez notre Milan" sont apparues près de Big Ben et du London Eye. Le club doit résoudre la question de l'entraîneur et restructurer l'effectif avant le début de la saison 2026-27 de Serie A.