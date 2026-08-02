Hansi Flick critique les débuts de Karim Adeyemi à Barcelone

Barcelone l'entraîneur principal Hansi Flick n'a pas caché sa déception suite aux premières minutes de la nouvelle recrue Karim Adeyemi sous ses nouvelles couleurs. Après le match nul 2-2 face au club anglais de Birmingham City, le technicien allemand a livré une analyse critique des performances de son compatriote, tout en insistant sur sa confiance en son potentiel. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations relayées par Goal.com, lors du premier match amical de pré-saison du club catalan, l'attention était particulièrement portée sur Karim Adeyemi. Cependant, la nouvelle recrue s'est montrée effacée sur la pelouse et a manqué d'impact sur les ailes. Une perte de balle de sa part a même conduit à une erreur sanctionnée par un but adverse.

Erreurs pour des débuts et bilan de l'entraîneur

S'exprimant en conférence de presse après la rencontre, Hansi Flick a ouvertement admis n'être pas totalement satisfait de la prestation du joueur. « Certaines actions de Karim n'ont pas été très réussies. Je pense qu'il a un potentiel bien supérieur à ce qu'il a montré, mais il n'en est qu'à sa première semaine d'entraînement et c'est tout à fait normal », a déclaré l'entraîneur.

Flick a ajouté qu'il avait pu observer à l'entraînement la grande vitesse et la qualité de frappe de Karim. Le technicien a exprimé sa conviction qu'avec le temps, le joueur apporterait une aide précieuse à l'équipe. Il a également souligné que Birmingham City était plus avancé dans sa préparation de saison et affichait une meilleure condition physique.

L'éclat de la cantera

Alors que l'adaptation de certains joueurs de l'équipe première s'avère difficile, les jeunes issus de l'académie de Barcelone ont fait forte impression auprès de l'entraîneur. Hansi Flick s'est dit ravi des performances des jeunes et a salué leur activité sur le terrain.

Le héros de la rencontre a été l'attaquant égyptien de 18 ans, Hamza Abdelkarim. Auteur d'un doublé, il a sauvé son équipe de la défaite. Flick a particulièrement loué l'éthique de travail et le caractère du jeune attaquant : « Il est très humble, a un super caractère et cherche toujours à donner le meilleur de lui-même. En tant qu'attaquant, dès qu'une opportunité se présente, il faut la saisir, et il l'a fait ».

Selon l'entraîneur, de tels succès donneront une grande confiance au jeune joueur dans les semaines à venir. Affirmant que la qualité, l'intensité et l'atmosphère au sein du groupe rendent le travail avec les jeunes encore plus agréable, Hansi Flick a indiqué que la préparation de la saison allait se poursuivre.