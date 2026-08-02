SpaceX réalise son 90e lancement de fusées Falcon en 2026

SpaceX, fondée par Elon Musk, démontre une fois de plus son leadership dans le domaine des technologies spatiales. Selon ixbt.com, l'entreprise a réalisé son 90e lancement réussi de fusées de la famille Falcon depuis le début de l'année 2026. Ce chiffre est un résultat unique qui n'a encore été égalé par aucune autre agence spatiale ou entreprise privée au monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui rapporte.

Dans le cadre de cette nouvelle mission réussie, le lanceur Falcon 9 a décollé de la base de la Vandenberg Space Force en Californie. Ce vol a permis de placer avec succès 24 satellites Starlink supplémentaires en orbite basse terrestre. Les experts ont confirmé que tous les appareils sont pleinement opérationnels et prêts à commencer leur travail sur l'orbite désignée.

Un nouveau sommet pour la technologie réutilisable

Ce vol revêt une importance cruciale non seulement en termes de chiffres, mais aussi sur le plan technologique. Le premier étage de la fusée, portant le numéro B1081, a été utilisé pour la 26e fois, un record absolu. Cela démontre l'efficacité de la conception réutilisable, qui permet de réduire considérablement les coûts et d'augmenter la fréquence des vols dans l'industrie aérospatiale.

Après la séparation, le premier étage a atterri avec succès sur la plateforme maritime autonome nommée « Of Course I Still Love You » dans l'océan Pacifique. Cette opération d'ingénierie complexe est devenue la carte de visite de SpaceX, et sa réussite à chaque tentative prouve une fois de plus la fiabilité du système.

Rythme rapide et projets futurs

Selon les statistiques, sur les 90 vols réalisés au cours des sept premiers mois de 2026, 89 ont été effectués par les fiables fusées Falcon 9. De plus, un vol de la fusée lourde Falcon Heavy a également été réalisé avec succès au cours de cette période. Un tel rythme rapide permet à l'entreprise d'étendre son réseau Internet mondial et de honorer d'autres commandes commerciales à temps.

Aujourd'hui, SpaceX occupe une position proche du monopole absolu sur le marché des vols spatiaux. La capacité de l'entreprise à relancer des fusées de manière consécutive et à court terme a radicalement transformé le coût de l'accès à l'espace dans le monde entier, obligeant d'autres pays et entreprises privées à agir plus activement dans cette direction.