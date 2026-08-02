José Mourinho fait le point sur l'avenir de Vinícius Júnior

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a réagi fermement aux récentes rumeurs concernant le transfert de l'attaquant brésilien Vinícius Júnior et son avenir au sein du club. Des informations avaient circulé récemment selon lesquelles le club anglais d'Arsenal prévoyait de profiter d'une pause dans les négociations contractuelles du joueur brésilien. S'adressant à la presse après les matches de présaison, l'expérimenté technicien a mis un terme à ces spéculations. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, la fin imminente du contrat actuel de Vinícius et l'arrêt des négociations pour sa prolongation avaient donné de l'espoir au club londonien. Il avait été affirmé que la direction d'Arsenal était prête à modifier sa grille salariale traditionnelle et à accepter de lourdes conditions financières pour s'attacher les services du joueur. Cependant, Mourinho a fermement souligné que le footballeur retournerait prochainement dans la capitale espagnole pour rejoindre l'équipe.

Préparation et nouveaux joueurs au sein de l'effectif madrilène

Selon Mourinho, l'équipe principale n'est pas encore au complet car plusieurs joueurs clés profitent de vacances bien méritées après la Coupe du monde. Néanmoins, plusieurs joueurs devraient rejoindre le groupe général dans les prochains jours. Selon le site officiel du club, Vini Jr, Brahim Díaz et Bernardo arriveront au centre d'entraînement lundi.

Le match de samedi au stade Wörthersee contre la Fiorentina a été le premier test pour José Mourinho depuis son retour à la tête du club madrilène. Cette rencontre s'est soldée par un match nul 2-2. Le Real Madrid avait d'abord pris deux buts d'avance grâce à des réalisations d'Endrick et du jeune espoir de l'académie Alexis Ciria. Cependant, les Italiens ont réussi à égaliser grâce à des buts précis de Roberto Piccoli et Moise Kean.

Les réflexions de l'entraîneur sur le match et l'état de l'équipe

Lors de la conférence de presse d'après-match, Mourinho a analysé la performance de ses joueurs, soulignant que l'équipe avait montré trois visages différents au cours de la rencontre. Selon lui, le début de match a été d'un niveau très élevé et les Madrilènes auraient pu mener par une plus large marge. En seconde période, la pression de l'équipe italienne, supérieure physiquement, a commencé à se faire sentir.

« J'ai tout aimé. Nous avons vu trois Real Madrid sur le terrain : une équipe pleine d'énergie, une équipe fatiguée et une équipe très fatiguée », cite la source en reprenant les propos de Mourinho. Le technicien n'a pas caché sa satisfaction de voir que, malgré la fatigue en fin de match, les joueurs ont su faire preuve de caractère et conserver la maîtrise du jeu.