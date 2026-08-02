La Chine lance des projets d'énergie nucléaire majeurs de 25 milliards de dollars

Le gouvernement chinois a officiellement approuvé la construction de quatre nouvelles centrales nucléaires d'une valeur totale dépassant 25 milliards de dollars. Cette initiative d'envergure prévoit le lancement de huit nouveaux blocs énergétiques dans le pays, ouvrant une nouvelle étape dans l'expansion de l'énergie nucléaire en 2026 et marquant une étape cruciale dans la stratégie énergétique bas carbone de la Chine. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la nouvelle liste approuvée comprend la 2e tranche de la centrale nucléaire de Jinqimen dans la province du Zhejiang, la 3e tranche de la centrale nucléaire de Taipingling dans la province du Guangdong, ainsi que les nouveaux sites de Zhuanghe dans la province du Liaoning et de Laiyang dans la province du Shandong. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un plan à long terme visant à augmenter régulièrement la part de la production nucléaire du pays.

Technologies modernes et nouveaux réacteurs

Le projet de la centrale nucléaire de Jinqimen prévoit l'utilisation de réacteurs Hualong One Version 2.0 de troisième génération modernisés et fabriqués dans le pays. Une fois la construction achevée, cette station comprendra six blocs énergétiques et deviendra la quatrième plus grande base d'énergie nucléaire de la ville de Ningbo, avec la participation prévue de capitaux privés dans ce processus.

La même technologie Hualong One Version 2.0 sera utilisée pour la construction de la centrale nucléaire de Taipingling. La puissance de chaque bloc énergétique de la station sera de 1217 MW et, après sa mise en service complète, son volume de production annuelle d'électricité devrait dépasser 55 milliards de kWh.

Plus grandes constructions et projets futurs

La centrale nucléaire de Laiyang dans le Shandong deviendra l'une des plus grandes constructions du programme. Ses deux premiers blocs énergétiques seront équipés de réacteurs de troisième génération Guohe One, un autre développement national, d'une puissance de 1543 MW chacun.

La valeur totale de la station de Laiyang est estimée à environ 18 milliards de dollars. Une fois les six blocs énergétiques construits, cet objet devrait devenir la plus grande centrale nucléaire de Chine en termes de puissance installée et jeter les bases d'une construction massive et standardisée des réacteurs Guohe One.

L'approbation de ces projets garantit le lancement du programme régulier d'approbation de nouvelles constructions nucléaires en Chine pour l'année 2026. Entre 2022 et 2025, le gouvernement avait approuvé la construction d'au moins 10 nouveaux réacteurs chaque année.

Selon les médias chinois, la Chine occupe aujourd'hui la première place mondiale en termes de capacités d'énergie nucléaire opérationnelles et de nombre de réacteurs en construction. Les nouveaux projets d'infrastructure restent l'une des plus grandes directions d'investissement dans l'économie du pays.