Une nouvelle étoile à Arsenal ? L'intrigue autour du transfert de Julián Álvarez
« Je ne parle pas d'un joueur qui n'appartient pas à notre club. Je suis actuellement très satisfait de notre effectif. Et bien sûr, nous voulons qu'il devienne encore plus fort, nous y travaillons activement », a déclaré Mikel Arteta (Goal.com).
Arsenal a-t-il un grand projet pour l'attaquant argentin ? Les Londoniens peuvent-ils secouer le marché européen ?
Un accord potentiel entre Arsenal et l'Atlético a fait grand bruit sur le marché des transferts. Julián Álvarez le dénouement de l'intrigue à la fin de l'article !
Les mots d'Arteta et la position officielle
Mikel Arteta a refusé de parler d'un joueur qui n'est pas membre d'Arsenal.
Il a souligné qu'il était satisfait de l'effectif actuel.
Informations liées au transfert
Arsenal s'intéresse à Julián Álvarez.
Selon les médias, les Londoniens sont prêts à l'échanger contre Viktor Gyökeres tout en payant un montant supplémentaire.
Álvarez a rejoint l'Atlético en provenance de Manchester Citypour 75 millions d'euros (2024).
Statistiques et aspects financiers
Saison 2025/2026 : 49 matchs, 20 buts, 9 passes décisives.
Le contrat court jusqu'en 2030.
Transfermarkt estime la valeur d'Álvarez à 120 millions d'euros.
La volonté d'Arsenal de renforcer son secteur offensif pourrait provoquer une nouvelle sensation sur le marché des transferts européen.
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