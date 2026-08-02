Une nouvelle étoile à Arsenal ? L'intrigue autour du transfert de Julián Álvarez

« Je ne parle pas d'un joueur qui n'appartient pas à notre club. Je suis actuellement très satisfait de notre effectif. Et bien sûr, nous voulons qu'il devienne encore plus fort, nous y travaillons activement », a déclaré Mikel Arteta (Goal.com).

Arsenal a-t-il un grand projet pour l'attaquant argentin ? Les Londoniens peuvent-ils secouer le marché européen ?

Un accord potentiel entre Arsenal et l'Atlético a fait grand bruit sur le marché des transferts. Julián Álvarez le dénouement de l'intrigue à la fin de l'article !

Les mots d'Arteta et la position officielle

Mikel Arteta a refusé de parler d'un joueur qui n'est pas membre d'Arsenal.

Il a souligné qu'il était satisfait de l'effectif actuel.

Informations liées au transfert

Arsenal s'intéresse à Julián Álvarez.

Selon les médias, les Londoniens sont prêts à l'échanger contre Viktor Gyökeres tout en payant un montant supplémentaire.

Álvarez a rejoint l'Atlético en provenance de Manchester Citypour 75 millions d'euros (2024).

Statistiques et aspects financiers

Saison 2025/2026 : 49 matchs, 20 buts, 9 passes décisives.

Le contrat court jusqu'en 2030.

Transfermarkt estime la valeur d'Álvarez à 120 millions d'euros.

La volonté d'Arsenal de renforcer son secteur offensif pourrait provoquer une nouvelle sensation sur le marché des transferts européen.

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