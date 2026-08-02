Changements historiques observés dans les statistiques de Steam

Les statistiques mensuelles de la plateforme Steam pour juillet 2026, publiées par Valve, ont révélé des bouleversements majeurs sur le marché des PC de jeux. Selon ixbt.com, ces derniers mois, les priorités de longue date concernant les capacités de mémoire et le nombre de cœurs de processeur sur le marché du matériel informatique ont changé. Ces changements témoignent du fait que les joueurs s'adaptent aux exigences des jeux de nouvelle génération et mettent activement à niveau leurs systèmes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Sur le marché des puces graphiques, NVIDIA conserve sa suprématie absolue. Ses cartes graphiques représentent 72,77 % de tous les systèmes de la plateforme. De plus, la part d'AMD s'élève à 18,74 % et celle d'Intel à 8,08 %. Bien que la GeForce RTX 5060 conserve pour l'instant le statut d'accélérateur graphique le plus populaire, ses chiffres diminuent progressivement.

Cartes graphiques de nouvelle génération et record de capacité mémoire

On observe une croissance rapide de la part des cartes graphiques de nouvelle génération sur le marché, en particulier de la série GeForce RTX 5060. Notamment, le modèle GeForce RTX 5060 a atteint 2,85 % et la RTX 5060 Ti 2,26 %. La RTX 5070 est devenue la carte la plus populaire de la cinquième série, enregistrant une croissance de 0,53 %.

Cependant, l'événement historique le plus important concerne la capacité de la mémoire vidéo. Selon les données, les cartes graphiques dotées de 16 GB de mémoire ont dépassé pour la première fois les modèles de 8 GB. Actuellement, les appareils d'une capacité de 16 GB sont en tête avec une part de 25,9 % parmi les utilisateurs de Steam, tandis que la part des modèles de 8 GB a chuté à 25,32 %. De plus, les cartes équipées de 12 GB et 24 GB de VRAM étendent également leur part.

Nouvelles tendances dans les processeurs et les systèmes d'exploitation

Au cours de la période de rapport, des changements significatifs ont également eu lieu dans d'autres composants matériels. Pour la première fois, les CPU à huit cœurs sont devenus l'option la plus populaire parmi les joueurs, représentant 27,85 % de tous les systèmes. Les processeurs à six cœurs, qui étaient les précédents leaders, sont tombés à la deuxième place avec 27,85 % (sic: 27,52 %).

En ce qui concerne la RAM, bien que la capacité de 16 GB reste la norme principale avec 40,97 %, la part des systèmes de 32 GB a également connu une croissance rapide pour atteindre 36,93 %. Dans le segment des systèmes d'exploitation, Windows 11 a poursuivi sa croissance, enregistrant un résultat de 70,26 %. La part de Windows 10 a diminué à 23,3 %, tandis que Linux représentait 4,01 % et macOS 2,32 % des utilisateurs.