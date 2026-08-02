Manchester United, l'un des clubs de tête de Premier League, s'intéresse au jeune talent Myles Lewis-Skelly qui évolue au sein d'Arsenal. Selon les informations diffusées par The Independent, les « Red Devils » se préparent à faire ce pas inattendu afin de profiter de la situation financière sur le marché des transferts et de résoudre les problèmes de longue date sur le flanc gauche de la défense. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

Bien qu'à l'heure actuelle Lewis Hall de Newcastle United reste la cible prioritaire pour la direction d'Old Trafford, les capacités de Lewis-Skelly, pur produit de l'académie du club, sont également étudiées de près. La direction mancunienne suit les performances du joueur depuis longtemps et souhaite vérifier la faisabilité de ce transfert en raison des dépenses importantes prévues par le club londonien lors du mercato estival.

Plans de transfert d'Arsenal et pression financière

L'équipe dirigée par Mikel Arteta a pour objectif de renforcer considérablement son effectif lors du mercato estival. Notamment, il a été rapporté que les « Gunners » s'étaient mis d'accord avec Newcastle pour le transfert de Bruno Guimarães pour 77 millions de livres sterling plus des bonus. Cet achat devrait permettre à Mikel Arteta d'accroître la compétitivité au milieu de terrain et de réussir tant sur la scène nationale qu'européenne.

Cependant, les emplettes du club londonien ne s'arrêtent pas là. Sur fond de fin de contrat de la star du Real Madrid Vinicius Junior, Arsenal serait prêt à modifier sa grille salariale pour l'attirer. Ce genre de transferts majeurs et de dépenses financières colossales pourrait contraindre le club à se séparer de certains joueurs ou à reconsidérer leur avenir.

Le rôle de Myles Lewis-Skelly dans la saison

Myles Lewis-Skelly lui-même a joué un rôle important lors des dernières semaines de la saison, contribuant à la conquête du titre de champion par l'équipe. Bien qu'il ait eu un peu de mal à obtenir du temps de jeu régulier en début de saison, il a réussi à justifier la confiance du staff technique. Le joueur se distingue par sa capacité à évoluer efficacement aussi bien au poste d'arrière gauche qu'au milieu de terrain central.

L'entraîneur principal Mikel Arteta, s'exprimant plus tôt sur le potentiel du jeune joueur, a souligné qu'il avait été exigeant envers lui. Après le match contre Fulham, Arteta a reconnu qu'il avait peut-être tardé à libérer pleinement le potentiel de son poulet, ajoutant que lancer un joueur de cet âge dans des matchs importants comportait un certain risque, mais qu'il avait eu confiance en la préparation de Lewis-Skelly.