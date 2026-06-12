Le Bayern Munich ne veut pas vendre Michael Olise, même pour 500 millions d'euros

La lutte intense entre les grands clubs sur le marché des transferts européen entre dans une nouvelle phase. Au centre des discussions actuelles se trouvent le Bayern Munich et leur talentueux milieu offensif, Michael Olise. Ces derniers jours, la presse mondiale a rapporté que le Real Madrid était prêt à dépenser 150 millions d'euros pour recruter la star française de 24 ans. Cependant, le géant allemand n'a aucune intention de laisser partir son leader facilement.

Selon la prestigieuse publication française L'Équipe la direction du club munichois a mis un terme définitif à ces rumeurs de transfert.

« Sa valeur ne peut pas être mesurée en argent »

Dans une interview accordée aux médias cette semaine, l'un des hauts dirigeants du Bayern a clairement exprimé la position du club sur ce sujet :

« Michael Olise est l'avenir de notre équipe et il ne quittera pas Munich, même pour une offre de 200 millions d'euros. Son importance pour nous et sa valeur sur le terrain ne peuvent tout simplement pas être mesurées en argent. Même si un club offrait un montant record de 500 millions d'euros pour lui, nous ne le laisserions pas partir. »

Un autre membre du conseil d'administration du club allemand a soutenu ce point de vue, notant que le joueur français jouera un rôle de premier plan dans les projets à long terme du Bayern pour la nouvelle ère.

Vous pouvez vous familiariser avec la situation des transferts entourant Michael Olise et les plans actuels des autres grands clubs qui le convoitent dans le tableau ci-dessous :

Clubs intéressés Offre attendue Réponse du Bayern Raison principale du refus Real Madrid 150 millions d'euros Catégoriquement rejetée Le joueur est considéré comme intransférable Manchester City Prétendant potentiel Non pris en considération Olise ne souhaite pas retourner dans son ancien club PSG (Paris) Intérêt existant Pas de discussion Le club parisien ne veut pas dépenser de grosses sommes

Pourquoi les options Manchester City et PSG ont-elles été rejetées ?

Des initiés rapportent qu'en plus du géant madrilène, Manchester City en Angleterre et le PSG en France auraient pu montrer un intérêt sérieux pour Michael Olise. Cependant, la probabilité que ces options se concrétisent est très faible.

Le fait est qu'Olise a joué dans le système de formation de Manchester City lors de la saison 2016/17. Retourner dans son ancienne équipe ne fait pas partie des plans du milieu de terrain rapide. Quant au champion de France, le PSG, comme les observateurs s'y attendaient, ils n'ont pas l'intention de gaspiller des sommes astronomiques pour de nouvelles recrues lors des prochaines fenêtres de transfert. Ils se concentrent davantage sur le maintien de l'équilibre interne.

Analyse pour les fans : La position ferme du Bayern indique que l'équipe revient sur le trône des compétitions européennes. Le maintien d'Olise à Munich transformera sans aucun doute le potentiel offensif du club en une force encore plus redoutable pour la nouvelle saison.

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