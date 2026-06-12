Frank Leboeuf : Michael Olise est actuellement meilleur que Lamine Yamal

L'ancien défenseur de l'équipe de France, Frank Leboeuf, a fait l'éloge de l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise. Il a affirmé que le joueur de 24 ans est actuellement le meilleur au monde à son poste, surpassant même la star de Barcelone, Lamine Yamal. C'est ce que rapporte Goal.com .

Olise a réalisé une saison de débuts exceptionnelle en Allemagne. En 32 matchs de Bundesliga, il a marqué 15 buts et délivré 19 passes décisives. Il a également atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec le Bayern et remporté la coupe nationale. Leboeuf estime qu'Olise sera le leader clé des Bleus lors de la Coupe du monde 2026.

En comparant avec Lamine Yamal, Leboeuf a souligné la régularité du Français. Alors que le talent espagnol a connu une saison un peu plus en dents de scie à cause des blessures, Olise a maintenu une forme optimale tout au long de l'année. « En ce moment, Michael Olise est le meilleur ailier droit du monde », a ajouté l'ancien défenseur.

Dans le contexte de ces performances brillantes, le Real Madrid a commencé à s'intéresser au joueur. Selon les rapports, Florentino Perez serait prêt à débourser 150 millions d'euros pour l'ailier français. Le Bayern l'avait acheté pour 60 millions d'euros en 2024, mais sa valeur a désormais plus que doublé.