Mourinho demande à la direction du Real Madrid de recruter Mason Greenwood

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Mourinho demande à la direction du Real Madrid de recruter Mason Greenwood

Le mercato, qui bat son plein sur les pelouses européennes, est sur le point de connaître un nouveau rebondissement sensationnel et inattendu. Le légendaire entraîneur José Mourinho, qui entame une nouvelle ère au Real Madrid, a commencé à mettre en œuvre des plans urgents pour renforcer davantage l'effectif. Selon les rapports de l'une des publications sportives influentes d'Espagne, Marca , le tacticien portugais expérimenté a déjà entamé des négociations et des discussions sérieuses avec le président du club, Florentino Pérez, concernant les futures recrues.

Lorsque l'entraîneur madrilène a présenté sa liste de transferts à la direction du « club royal », il a avancé un nom que personne n'attendait, une surprise totale pour la communauté du football.

Le choix inattendu de Mourinho : Mason Greenwood !

Selon des informations privilégiées, José Mourinho soutient fermement l'idée de recruter la star du football anglais et ailier talentueux Mason Greenwood, qui joue actuellement pour l'équipe française de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur portugais est pleinement convaincu que ce joueur talentueux fera passer la ligne d'attaque du géant madrilène à un niveau supérieur. Lors de sa conversation avec Pérez, il a été souligné que le style de jeu de Greenwood s'intègre parfaitement au système tactique du Real Madrid.

Une saison phénoménale sur les pelouses françaises

Mason Greenwood a réussi à réaliser une dernière saison vraiment de haut niveau et remarquable. Après que la direction du club français lui ait accordé toute sa confiance, l'attaquant anglais a disputé un total de 45 matchs officiels toutes compétitions confondues, marquant 26 buts. Il a également délivré 11 passes décisives à ses coéquipiers, prouvant sa polyvalence et son statut de joueur de classe mondiale.

Commentaire des experts en football : Il était clair que l'éclat de Greenwood en France attirerait l'attention des meilleurs clubs européens. Cependant, le fait que José Mourinho veuille commencer ses premiers mouvements au Real Madrid par le transfert de Mason va sans aucun doute intensifier la concurrence sur le marché des transferts. La réaction de Florentino Pérez à cette demande inattendue est déjà devenue une grande intrigue.

Suivez l'évolution de ces événements de transfert sensationnels au Real Madrid et les nouvelles étapes révolutionnaires de José Mourinho au sein du club royal avec nous sur les pages de Zamin !

José MourinhoReal MadridMason GreenwoodFlorentino PérezMarca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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