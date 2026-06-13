Arsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transferts

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Arsenal prêt à dépenser gros pour de nouveaux transferts

Le champion de Premier League, Arsenal, envisage de recruter l'ailier du Club Bruges, Christos Tzolis, pour renforcer son effectif. L'équipe de Mikel Arteta est prête à débourser environ 34,5 millions de livres sterling pour l'attaquant grec. Ce transfert n'affectera pas les plans du club londonien pour signer la star d'Aston Villa, Morgan Rogers. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Âgé de 24 ans, Christos Tzolis est devenu l'un des attaquants les plus prolifiques de Belgique, marquant 43 buts pour le Club Bruges au cours des deux dernières saisons. La direction d'Arsenal le considère comme une opportunité unique pour rafraîchir sa ligne d'attaque. Auparavant, les Londoniens étaient liés à Kenan Yildiz de la Juventus, mais le club italien a déclaré que le talent turc n'était pas à vendre.

Tzolis connaît bien le football anglais : il a disputé 14 matchs en Premier League avec Norwich City en 2021. Depuis, il a considérablement amélioré son jeu au FC Twente et au Club Bruges. La saison dernière, il a enregistré 17 buts et 23 passes décisives en championnat, prouvant sa polyvalence.

Mikel Arteta a décidé de renforcer l'attaque après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le PSG. Les recruteurs du club cherchent à s'assurer que l'équipe ne stagne pas après son succès en championnat national. La capacité de Tzolis à jouer sur l'aile gauche et en pointe est un atout supplémentaire pour Arsenal.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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