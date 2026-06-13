Jaloliddin Masharipov parle de sa blessure : « Tout va bien maintenant »

L'ailier de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jaloliddin Masharipov, a partagé ses réflexions sur sa blessure, son processus de récupération et son état avant la Coupe du monde. Le joueur expérimenté a souligné que le problème qui l'a gêné ces derniers jours n'est pas une source d'inquiétude grave et qu'il se sent beaucoup mieux maintenant.

Dans une interview accordée à Championat Asia, Masharipov a déclaré qu'il avait ressenti des douleurs récurrentes liées à une hernie discale. Cependant, selon le joueur, la situation est désormais sous contrôle et le processus de récupération progresse positivement.

« La hernie discale me gênait à ce moment-là. Tout va bien maintenant. Dieu merci, c'est passé », a déclaré Masharipov.

Cette nouvelle est très importante pour les supporters de l'équipe nationale. Jaloliddin Masharipov est considéré comme l'un des joueurs les plus expérimentés, techniques et décisifs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Surtout à la veille de la Coupe du monde, la santé de chaque joueur clé est d'une grande importance pour l'équipe.

Masharipov a annoncé qu'il travaillait actuellement en salle de sport, passant par le processus de restauration de sa condition physique et d'adaptation de son corps aux charges générales. Il a mentionné qu'il prévoyait de retourner bientôt à l'entraînement collectif.

« Si Dieu le veut, je rejoindrai l'entraînement collectif après-demain. Je m'entraîne actuellement en salle et je passe par le processus d'adaptation. L'entraînement général commence après-demain », a déclaré l'ailier.

Ces mots indiquent qu'il n'y a pas de risque sérieux concernant l'état de Masharipov. Le retour du joueur à l'entraînement collectif est également une bonne nouvelle pour le staff technique, car travailler ensemble est crucial pour la préparation tactique et la cohésion d'équipe avant un tournoi majeur.

Jaloliddin Masharipov a également noté que ce n'est pas un nouveau problème pour lui. Selon lui, il souffre d'une hernie discale depuis 5-6 ans. Le joueur est déjà monté sur le terrain pour l'équipe nationale malgré des douleurs similaires par le passé.

« J'ai cette maladie depuis 5-6 ans. Il y a 3 ans, quand nous avons joué contre l'Iran à Tachkent, j'ai reçu une injection deux jours avant le match et j'ai joué », a déclaré Masharipov.

Ces mots montrent le sens des responsabilités du joueur envers l'équipe nationale. Avant les grands matchs, les joueurs doivent souvent surmonter la douleur, la fatigue et divers problèmes. Masharipov est bien connu comme un joueur expérimenté qui a traversé de telles épreuves et a joué pour le bien de l'équipe nationale.

Bien sûr, la prudence est également très importante dans une telle situation. Dans une compétition majeure comme la Coupe du monde, un joueur doit être pleinement préparé. Par conséquent, c'est la bonne décision pour Masharipov de travailler individuellement en salle à ce stade et de rejoindre progressivement le groupe.

Le joueur a réitéré qu'il se sentait bien. Il a déclaré que les traitements nécessaires avaient été effectués, que des injections avaient été prises et, surtout, que la situation avait évolué positivement.

« Dieu merci, c'est bien maintenant. Ça me gêne de temps en temps. Ceux qui ont cette maladie savent. Nous avons fait les injections, c'est le plus important. Tout va bien, si Dieu le veut », a-t-il déclaré.

Les mots de Masharipov sont naturellement rassurants pour les fans. Il est un joueur vital non seulement pour son activité sur l'aile, mais aussi pour son expérience, son contrôle du ballon et sa participation à l'organisation des attaques. Sa santé élargit les options offensives de l'Ouzbékistan.

L'ailier est convaincu qu'il fera partie de la sélection finale de 26 joueurs. Il pense que, si Dieu le veut, il obtiendra sa place dans l'équipe qui ira à la Coupe du monde.

« Si Dieu le veut, je pense que je devrais être dans les 26 », a déclaré Masharipov.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan se prépare à participer à la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois de l'histoire. Dans une telle situation, l'état physique et mental de chaque joueur est d'une importance particulière. Des joueurs expérimentés comme Masharipov jouent un rôle majeur dans le maintien de l'esprit d'équipe et du calme dans les moments cruciaux.

Les fans veulent une chose : que tous les joueurs clés soient en bonne santé et représentent dignement l'Ouzbékistan à la Coupe du monde. Les mots de Masharipov selon lesquels « tout va bien maintenant » sont un signal positif à cet égard.

Maintenant, la tâche principale est de terminer correctement le processus de récupération, de rejoindre l'entraînement collectif et d'atteindre la Coupe du monde en pleine forme. L'expérience, les compétences et les qualités de leader de Jaloliddin Masharipov peuvent être très utiles pour les « Loups Blancs » lors du tournoi majeur.