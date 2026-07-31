La police abat 30 manifestants au Cachemire pakistanais

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La police abat 30 manifestants au Cachemire pakistanais

Au moins 30 personnes ont été tuées lors d'affrontements survenus pendant des élections dans la région du Cachemire sous administration pakistanaise. Suite à cet incident, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la région. C'est ce qu'a rapporté The Independent .

Le Comité d'action populaire Awami (JAAC) interdit a déclaré que les victimes ont péri après des tirs de la police. Selon les représentants du mouvement, au moins 25 personnes sont décédées le 27 juillet et cinq autres le 28 juillet.

Dans un message vidéo, l'un des militants du JAAC, Imtiaz Aslam, a indiqué qu'il y avait également des victimes parmi les civils et les jeunes lors des affrontements avec la police. Selon lui, parmi les personnes tuées figurent Usman Nazir, le frère du fondateur du mouvement Omar Nazir Kashmiri, ainsi que deux citoyens du Baloutchistan. En outre, près de 20 personnes ont été blessées à divers degrés.

Le porte-parole du mouvement, SA Khan, a souligné qu'à Mirpur, les forces de sécurité ont fait usage d'armes à feu contre des manifestants non armés. Selon ses affirmations, les corps des défunts ont ensuite été emportés des lieux du drame. Ces allégations n'ont pas encore été confirmées par des sources indépendantes.

Amnesty International a appelé à une enquête rapide, indépendante et transparente sur l'incident. L'organisation a également souligné la nécessité de rétablir l'accès à Internet dans la région et de permettre aux médias et aux observateurs indépendants d'y accéder.

De son côté, le gouvernement pakistanais a rejeté les accusations selon lesquelles des tirs auraient été ouverts sur des manifestants pacifiques. Le ministre de l'Information du pays, Atta Tarar, a affirmé que l'Inde se cachait derrière ces manifestations. Les représentants du JAAC ont qualifié ces accusations d'infondées, soulignant que leur mouvement vise à répondre aux revendications sociales et économiques de la population locale.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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