Lewandowski poursuit sa carrière au Chicago Fire aux États-Unis

Robert Lewandowski, l'un des buteurs les plus prolifiques du football mondial, qui a brillé sur les terrains européens pendant de nombreuses années, ouvre un nouveau chapitre historique de sa carrière. Après avoir remporté la Liga espagnole avec le FC Barcelone, l'attaquant polonais de 37 ans quitte le club catalan pour l'Amérique. Ce talent exceptionnel a officiellement décidé de poursuivre sa carrière au sein du club de Chicago Fire en Major League Soccer (MLS).

Les détails de ce transfert inattendu et sensationnel sont au centre de l'attention des médias européens et des millions de fans de football.

Un salaire annuel de 15 millions d'euros et des bonus énormes !

Comme le rapporte l'une des publications sportives espagnoles prestigieuses, Sport.es en s'appuyant sur le célèbre portail polonais Prawda Futbolu Robert Lewandowski signera un contrat officiel à long terme avec l'équipe américaine jusqu'en 2028. L'accord inclut également une option pour prolonger le contrat d'une saison supplémentaire selon le souhait des parties.

Sur le plan financier, la star polonaise recevra un salaire digne d'un roi aux États-Unis. La source précise que l'attaquant percevra un salaire net garanti de 15 millions d'euros par an. De plus, s'il obtient de bons résultats sur le terrain et contribue aux victoires de son équipe, il pourra gagner 5 millions d'euros supplémentaires grâce aux bonus.

Vous pouvez découvrir les détails du transfert de Robert Lewandowski aux États-Unis et les conditions exceptionnelles qui lui ont été offertes dans le tableau analytique suivant :

Âge du joueur et ancien club Nouvelle équipe (Ligue) Durée du contrat Salaire annuel garanti Bonus sportifs supplémentaires Offres refusées 37 ans, FC Barcelone

(Champion d'Espagne) Chicago Fire

(États-Unis, MLS) Jusqu'en 2028

(+1 saison de prolongation) 15 000 000 euros Jusqu'à 5 000 000 euros Clubs d'Arabie saoudite

Un plan familial qui a rejeté les millions saoudiens

L'entourage de Lewandowski n'a pas caché son admiration pour la détermination de la direction de Chicago Fire dans la réalisation de ce transfert. Le club américain a non seulement offert une grosse somme, mais a également présenté un plan de vie complet et parfait pour sa famille outre-Atlantique.

Le club a pris en charge toutes les questions organisationnelles et domestiques, y compris un logement confortable et une éducation de haut niveau pour les enfants. Ce projet parfait, reflétant la tranquillité familiale, a été la raison principale pour laquelle Lewandowski a facilement refusé les offres financières très importantes des clubs saoudiens.

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