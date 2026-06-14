L'équipe nationale d'Australie remporte son premier match contre la Turquie

La Coupe du Monde 2026, organisée sur les magnifiques terrains de l'autre côté de l'océan, se poursuit avec des matchs intenses et riches en émotions. La première journée du groupe D, suivie avec enthousiasme par les fans, est terminée. Lors de la deuxième rencontre du groupe au spectaculaire stade BC Place de Vancouver, l'Australie, représentant le continent asiatique, a affronté la Turquie, une équipe européenne talentueuse et coriace.

Dans une ambiance électrique créée par les supporters, les « Socceroos » australiens ont livré une prestation tactique parfaite pour s'imposer 2-0.

Les buts d'Irankunda et Metcalfe offrent la victoire aux « Socceroos »

Le match a démarré sur un rythme effréné. À la 27e minute, le jeune talent australien Nestory Irankunda a percé la défense turque pour ouvrir le score d'une frappe précise — 1-0.

Malgré les efforts de stars comme Hakan Çalhanoğlu et Arda Güler pour revenir au score, la cage de Mat Ryan est restée inviolée. À la 75e minute, l'expérimenté Connor Metcalfe a conclu une belle combinaison pour sceller le score final — 2-0.

Vous pouvez consulter les compositions d'équipe et le classement du groupe ci-dessous :

Compétition et statut du groupe Équipes Score final Buteurs et minutes Stade Résultat du premier match du groupe Coupe du Monde 2026. Groupe D, 1ère journée Australie — Turquie 2 : 0 • Irankunda (27')

• Metcalfe (75') BC Place

(Vancouver) USA — Paraguay 4:1

(Large victoire des hôtes)

Compositions de départ :

Australie : Ryan, Souttar, Circati, Burgess, Italiano, Irvine, O'Neill, Bos, Irankunda, Toure, Metcalfe.

Turquie : Çakır, Çelik, Bardakçı, Demiral, Kadıoğlu, Yüksek, Çalhanoğlu, Yılmaz, Güler, Kökçü, Aktürkoğlu.

Situation dans le groupe D : Deux favoris en tête

Rappelons que lors du match d'ouverture, les États-Unis, l'un des pays hôtes, avaient largement battu le Paraguay 4-1.

Après cette première journée, les USA mènent le groupe D à la différence de buts, suivis par l'Australie avec 3 points. La suite promet d'être passionnante.

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