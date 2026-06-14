Vitinha, l'un des milieux de terrain clés de l'équipe nationale portugaise, a partagé ses réflexions sur les chances de son équipe avant la Coupe du monde. Le joueur du PSG a reconnu que de grandes attentes pèsent sur le Portugal lors du tournoi, mais a souligné qu'il ne considère pas l'équipe comme le favori principal.

Selon le journal A Bola, Vitinha a déclaré que le potentiel structurel de l'équipe nationale portugaise est très élevé. À son avis, l'équipe compte de nombreux joueurs évoluant dans les clubs les plus puissants du monde, ce qui fait du Portugal une équipe dangereuse pour n'importe quel adversaire.

« Le Portugal est une équipe de haut niveau. L'équipe nationale compte de nombreux joueurs exceptionnels qui jouent dans les plus grands clubs du monde », a déclaré Vitinha.

En effet, l'équipe nationale du Portugal, dirigée par Roberto Martínez, possède actuellement l'un des effectifs les plus solides d'Europe. L'équipe comprend des joueurs expérimentés ainsi que de jeunes stars de haut niveau. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Félix, Rúben Dias et Vitinha permettent de viser de grands objectifs dans n'importe quel tournoi.

En même temps, Vitinha reste prudent quant aux attentes entourant l'équipe. Il n'a pas caché que le Portugal fait partie des prétendants au titre, mais a également noté que le statut de favori principal de la Coupe du monde pourrait appartenir à d'autres équipes.

« Nous sommes des prétendants au titre, mais pas les favoris principaux. Nous devons démontrer pleinement notre potentiel lors de la Coupe du monde », a déclaré le milieu de terrain.

Ce sentiment montre l'état d'esprit avec lequel l'équipe portugaise aborde le tournoi. D'une part, l'effectif est très fort, les objectifs sont élevés et les fans ont tout à fait le droit de penser au titre. D'autre part, on ne peut pas gagner une Coupe du monde avec des noms seulement. Dans cette compétition, chaque match est un test distinct, et chaque erreur peut coûter très cher.

La phase de groupes ne sera pas facile non plus pour le Portugal. Les protégés de Roberto Martínez se trouvent dans le même groupe que l'Ouzbékistan, la Colombie et la République démocratique du Congo. Sur le papier, le Portugal peut sembler être le favori du groupe, mais chaque adversaire a ses propres forces uniques.

La Colombie est considérée comme une équipe techniquement et physiquement forte. La RD Congo peut représenter une menace avec son athlétisme, sa vitesse et sa combativité africains. L'Ouzbékistan, bien qu'il participe à la Coupe du monde pour la première fois, entrera sur le terrain en tant qu'équipe dotée d'une discipline forte, de jeunes talents et d'une grande motivation.

Le Portugal jouera son premier match de groupe le 17 juin contre la République démocratique du Congo. Ce match sera le point de départ de l'équipe dans le tournoi. Dans les grandes compétitions, le résultat du premier match affecte sérieusement le moral de l'équipe par la suite. Par conséquent, le Portugal essaiera de montrer une performance convaincante lors du premier match.

Les mots de Vitinha contiennent une évaluation réaliste plutôt qu'une grandiloquence excessive. Il croit en la force du Portugal, mais comprend bien que sous-estimer les adversaires serait une erreur. Pour devenir champion du monde, il faut non seulement un effectif étoilé, mais aussi de la constance, de la discipline, un esprit d'équipe et du sang-froid dans les moments décisifs.

Ces dernières années, le Portugal a toujours participé aux grands tournois avec des objectifs élevés. L'expérience de la victoire au Championnat d'Europe, le succès en Ligue des Nations et une génération de stars du football mondial donnent à cette équipe une grande confiance. Mais la Coupe du monde est une scène à part. Ici, chaque adversaire donne tout.

Pour les fans ouzbeks, la participation du Portugal dans ce groupe est d'un intérêt particulier. Parce que notre équipe nationale apparaît sur la scène de la Coupe du monde pour la première fois de l'histoire et testera sa force contre de telles équipes étoilées lors de la phase de groupes. Comme l'a dit Vitinha, si le Portugal s'efforce de montrer son plein potentiel, l'Ouzbékistan essaiera également de tirer le meilleur parti de son opportunité historique.

Il y a beaucoup de favoris à la Coupe du monde, mais sur la route du titre, chaque équipe doit faire ses preuves sur le terrain. L'opinion de Vitinha signifie qu'il y a de la confiance au Portugal, mais pas de complaisance excessive. C'est un aspect important pour l'équipe avant un tournoi majeur.

Maintenant, toute l'attention est concentrée sur le terrain. Le Portugal commencera sa marche vers le titre avec ses stars, tandis que les adversaires joueront avec un effort maximal contre cette équipe. Pour Vitinha et ses coéquipiers, la tâche principale est de montrer leur niveau sur le terrain, pas en paroles.