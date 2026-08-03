Liverpool lourdement battu par Leeds United en match amical

En préparation pour la nouvelle saison, l'équipe de Liverpool a subi une défaite humiliante lors de son premier test sérieux sous la direction de l'entraîneur Andoni Iraola. Lors de la rencontre amicale contre Leeds United, le club de Merseyside menait pourtant de deux buts avant de s'incliner finalement sur le score de 2-4. Selon le journal AS, ce match a mis en évidence la dépendance de l'équipe envers ses titulaires. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La domination en première mi-temps et la tactique d'Iraola

Dès la 7e minute de la rencontre, Liverpool a ouvert le score. Suite à un coup franc tiré par Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez a remis le ballon d'une talonnade et Luke Chambers a marqué de la tête. Ce but a démontré l'efficacité de la tactique de l'entraîneur Andoni Iraola, axée sur l'exploitation des coups de pied arrêtés.

Tout au long de la première période, Florian Wirtz a été le grand protagoniste sur le terrain. Affichant une excellente forme lors des matchs de présaison, le milieu de terrain a évolué intelligemment entre les lignes, créant des espaces pour Jeremie Frimpong et Rio Ngumoha. À cinq minutes de la fin de la mi-temps, Wirtz a converti une passe de son ancien coéquipier du Bayer Leverkusen pour conforter l'avantage.

De plus, après un tir dangereux de Lukas Nmecha, le gardien Giorgi Mamardashvili a réalisé deux superbes arrêts, sauvant son équipe de buts certains. À la pause, Liverpool menait non pas 2-2, mais sur un score rassurant de 2-0.

Le revirement de situation en seconde période et la défaite

La seconde mi-temps a complètement transformé la physionomie du match. Alors que la victoire semblait acquise, l'entraîneur Andoni Iraola a pris un risque en effectuant trois changements : Florian Wirtz, Alexander Isak et Dominik Szoboszlai ont été remplacés. Cette décision a fait le jeu de Leeds United et a scellé le sort de la rencontre.

Brenden Aaronson a réduit l'écart à la 60e minute et a impulsé les offensives de Leeds. Ensuite, Dominic Calvert-Lewin s'est illustré en seconde période en signant un doublé. Il a expédié au fond des filets un ballon laissé libre dans la surface pour égaliser, offrant finalement une large victoire à son équipe.

Cette rencontre a mis en lumière les problèmes persistants concernant les remplaçants et la profondeur de banc de l'effectif de Liverpool. À l'approche de la nouvelle saison, l'entraîneur devra en tirer de sérieuses conclusions pour assurer la stabilité de l'équipe.