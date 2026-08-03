Konrad Laimer confirme qu'il reste au Bayern

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Konrad Laimer confirme qu'il reste au Bayern

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Konrad Laimer, a lié son avenir au géant allemand en signant un nouveau contrat à long terme valable jusqu'à l'été 2029. Selon Goal.com, le joueur expérimenté, qui a atteint les 32es de finale de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale autrichienne, a partagé ses réflexions sur le processus de négociation de ces derniers mois et sur son rôle au sein de l'équipe, rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Un joueur polyvalent et la confiance de Vincent Kompany

Récemment, diverses rumeurs avaient circulé suite aux retards dans les négociations contractuelles. Cependant, l'athlète de 29 ans a souligné qu'il n'avait jamais envisagé de quitter le Bayern et qu'il avait toujours voulu rester à Munich. Devenu l'un des joueurs les plus polyvalents de l'équipe sous la houlette de Vincent Kompany, Laimer évolue avec autant de succès au poste d'arrière droit, d'arrière gauche qu'au milieu de terrain défensif.

Selon des citations relayées par iMiaSanMia, le joueur s'est exprimé sur ses tâches tactiques pour la nouvelle saison et sa position préférée : "Peu importe où je joue, l'essentiel est d'être sur le terrain. Je me sens à l'aise sur différentes lignes. Ces deux dernières années, j'ai souvent joué arrière droit, et parfois arrière gauche. Je suis convaincu de pouvoir aider l'équipe grâce à mes qualités."

Négociations et plans d'avenir

Commentant les rumeurs parues dans la presse, Laimer a déclaré que de telles situations font partie intégrante du football moderne. Selon lui, les contacts ont été interrompus pendant un certain temps, mais les deux parties sont rapidement parvenues à un accord par la suite. "Il s'est écrit beaucoup de choses, mais c'est normal. J'ai toujours été serein. Au début, il n'y a pas eu de contact, puis les discussions ont repris et tout s'est réglé rapidement. J'ai toujours voulu rester au club", a-t-il déclaré.

Le staff technique dirigé par Vincent Kompany exploite efficacement les capacités dynamiques du joueur. Ce nouvel accord représente une étape importante pour le club munichois, garantissant la stabilité de l'effectif. Laimer, quant à lui, ne cache pas sa satisfaction face à ce nouveau contrat et confirme qu'il est prêt à conquérir de nouveaux sommets avec l'équipe.

Konrad LaimerBayern MunichVincent KompanyTransfertBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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