Xabi Alonso explique comment il a guéri les cicatrices de son passage au Real Madrid

Xabi Alonso, qui a pris les rênes du poste d'entraîneur de Chelsea, s'est ouvert pour la première fois sur les profondes « cicatrices » laissées dans sa carrière après son départ du Real Madrid. Alors que le technicien espagnol ouvre un nouveau chapitre professionnel dans le club londonien, il a souligné que son choix de Stamford Bridge s'explique par des liens émotionnels et professionnels. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'entraîneur n'a travaillé que sept mois à Madrid et a été limogé en janvier de cette année après une défaite contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Pour le technicien, qui était arrivé dans le club merengue après une saison historique avec le Bayer Leverkusen, cette période s'est avérée être un test difficile. S'exprimant lors de la présentation de la tournée de pré-saison en Australie, l'entraîneur de 44 ans a admis qu'il lui avait fallu du temps pour analyser cet échec.

« Heureusement, il n'y a pas beaucoup de telles blessures dans ma carrière. Oui, j'ai une cicatrice, mais elles guérissent. Maintenant, cette blessure est guérie et je suis prêt à profiter de cette nouvelle étape et plein de motivation, tout comme lorsque j'ai commencé mon travail à Madrid », cite la publication les propos de l'entraîneur espagnol.

Réévaluation des approches tactiques

Déclarant qu'il avait profondément analysé son style d'entraîneur et ses approches tactiques au cours de la période écoulée, Xabi Alonso a souligné qu'il avait adopté une attitude très critique envers lui-même. Il a étudié en détail ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné lors de son bref passage au Real Madrid.

« En regardant en arrière, je sépare les bons côtés et ce qui n'a pas fonctionné. J'ai été très critique envers moi-même, car lorsque tout ne s'est pas passé comme prévu, j'ai réfléchi à ce qui aurait pu être mieux fait », a ajouté l'entraîneur.

Un nouveau point de départ pour Chelsea

Cette nomination intervient à un moment crucial pour le club londonien. Après avoir changé trois entraîneurs au cours de la saison 2025-26, Chelsea avait terminé le dernier championnat à la 10e place. Libérée des matchs de coupe d'Europe, l'équipe concentre désormais toute son attention sur le succès sur la scène nationale.

Selon Xabi Alonso, les difficultés et les dépressions rencontrées à Madrid ont fait de lui un technicien plus fort. L'entraîneur a souligné que cette expérience a aiguisé ses perspectives et qu'il espère de meilleurs résultats à l'avenir.