Collision de deux hélicoptères lors d'une lutte contre les incendies en Grèce

Deux hélicoptères bombardiers d'eau sont entrés en collision en plein vol lors des opérations de lutte contre un important feu de forêt en Grèce. Cette terrible tragédie a coûté la vie à deux membres d'équipage, selon les services d'incendie du pays.

Selon les informations, l'une des victimes était citoyenne grecque et l'autre danoise. Les citoyens de la Grèce et de la Grande-Bretagne qui se trouvaient à bord du second hélicoptère ont survécu. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de cet accident aérien.

La tragédie s'est produite dans la zone de Psata, dans la région de l'Attique, au nord-ouest d'Athènes. Le vaste feu de forêt qui s'est déclaré dans cette zone a détruit plus de 100 maisons. En raison de la propagation rapide des flammes, plusieurs localités de l'île touristique de Céphalonie ont également été évacuées par mesure de sécurité.

Selon les médias locaux, l'incendie qui a débuté dans la région de Béotie avant de s'étendre à l'Attique aurait été provoqué par des étincelles provenant de câbles électriques privés sous l'effet du vent. Les forces de l'ordre ont interpellé deux citoyens grecs soupçonnés de négligence, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver un troisième suspect.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a souligné que dans certains cas, la force de la nature et les conditions météorologiques défavorables dépassent les capacités humaines, tout en affirmant que toutes les forces et tous les moyens ont été mobilisés pour lutter contre les incendies.

Parallèlement, d'autres pays européens font face à des catastrophes naturelles de grande ampleur. Dans le Var, en France, un important feu de forêt s'est propagé à des zones boisées difficilement accessibles en raison d'un changement de direction du vent. Près de Carcassonne, un nouvel incendie s'est déclaré à cause d'une voiture en feu. Cet incident a entraîné la fermeture temporaire de l'autoroute et l'évacuation d'un zoo voisin.

Dans le centre de l'Espagne, bien que les incendies qui ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares la semaine dernière soient majoritairement maîtrisés, les flammes ont repris de plus belle dans certaines régions. De plus, plusieurs pays européens subissent les conséquences de la sécheresse et de la baisse drastique du niveau des eaux. En Hongrie, en raison d'un niveau d'eau historiquement bas du Danube, la seule centrale nucléaire du pays a suspendu ses activités pour la première fois en plus de 40 ans. En Serbie également, le niveau du Danube est tombé à son plus bas depuis 1985, contraignant la plus grande centrale hydroélectrique du pays à réduire considérablement sa capacité de production.