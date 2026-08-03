Le PSG entre dans la course pour le gardien de Parme Zion Suzuki

Le club français du Paris Saint-Germain a officiellement soumis une offre de 33 millions d'euros pour s'attacher les services du gardien de Parme et international japonais Zion Suzuki. Selon Goal.com, les champions de Ligue 1 ont intensifié leurs efforts et pris l'avantage sur le marché des transferts, devançant ainsi la Juventus qui faisait figure de favorite initiale dans ce dossier. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, le portier de 23 ans est lié à Parme par un contrat courant jusqu'en 2029. Il avait rejoint le club italien en 2024 en provenance de Saint-Trond pour 8,2 millions d'euros. Le jeune gardien a eu le temps de faire ses preuves en Serie A avec 57 apparitions, s'imposant entre-temps comme le titulaire indiscutable de sa sélection nationale.

La course au transfert et le rebondissement inattendu

Selon TuttoMercatoWeb et le célèbre journaliste Fabrizio Romano, l'offre officielle du PSG fait des Parisiens les grands favoris de ce transfert. La Juventus avait ciblé le gardien japonais comme sa priorité pour renforcer sa ligne défensive. Cependant, l'intervention soudaine et rapide du club français met les Turinois en difficulté et pourrait les obliger à explorer d'autres options.

Cette démarche a surpris les experts, dans la mesure où Matvey Safonov occupe déjà le rôle de gardien principal au PSG, sans oublier l'investissement important réalisé l'été dernier pour Lucas Chevalier. Selon certaines sources, afin de garantir du temps de jeu régulier au joueur, le PSG pourrait le prêter immédiatement à Parme jusqu'à la fin de la saison.

Projets d'avenir

Né à New York, le gardien japonais a réalisé des performances régulières avec Parme la saison dernière, gardant sa cage inviolée lors de 5 de ses 20 matches de Serie A et contribuant à la 12e place de son équipe. Sur la scène internationale, il a consolidé son statut en disputant 28 matches avec l'équipe nationale du Japon.

Actuellement, la direction de Parme doit prendre une décision rapide concernant l'avenir du joueur avant le début de la saison 2026/2027. Lors de la 1re journée de Serie A, Parme accueillera Cagliari le 22 août. De son côté, le PSG débutera la défense de son titre en Ligue 1 au Parc des Princes contre Rennes.