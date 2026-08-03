Mourinho choisit les trois stars du Real : la grande intrigue concerne Vinicius

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a l'intention de préserver le noyau offensif de l'équipe. Selon les rapports, le technicien portugais a indiqué à la direction du club que Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior joueront un rôle crucial dans le futur projet.

Cependant, parmi les trois joueurs, seul l'avenir de Vinicius reste sérieusement incertain. Il reste moins d'un an de contrat à l'ailier brésilien, et Arsenal suit la situation de près.

Mourinho veut conserver le trio majeur du Real

Selon The Touchline, Mourinho a discuté de l'avenir des trois joueurs clés avec la direction du club. L'entraîneur a déclaré qu'il était favorable au maintien de Mbappé, Bellingham et Vinicius dans l'équipe.

Cette information n'a pas encore été confirmée par une déclaration officielle du Real Madrid. Cependant, Sky Sports a également rapporté que Mourinho apprécie beaucoup Vinicius et souhaite le conserver dans l'effectif.

José Mourinho a été officiellement nommé entraîneur du Real Madrid le 11 juin 2026. Un contrat de trois ans valable jusqu'au 30 juin 2029 a été conclu avec le technicien portugais. Il s'agit de son second passage sur le banc du club madrilène.

Pourquoi la question principale tourne-t-elle autour de Vinicius ?

Il n'y a pas de discussions sérieuses concernant un départ imminent de Mbappé ou de Bellingham. En revanche, la situation concernant Vinicius est beaucoup plus complexe en raison de l'approche de la fin de son contrat actuel.

Selon les informations officielles du Real Madrid, le contrat du joueur brésilien court jusqu'au 30 juin 2027 . Par conséquent, si le club ne parvient pas à trouver un accord pour un nouveau bail, l'ailier de 26 ans pourrait devenir agent libre l'été prochain.

Par conséquent, le club madrilène fait face à trois issues possibles :

Conclure un nouveau contrat à long terme avec Vinicius ;

Examiner une offre satisfaisante cet été si les négociations n'aboutissent pas ;

Accepter le risque de garder le joueur une saison de plus pour finir par le perdre gratuitement.

La troisième option est considérée comme la plus risquée financièrement pour le Real Madrid.

Quel est le degré d'intérêt d'Arsenal ?

Selon Sky Sports, Arsenal a étudié la possibilité de s'offrir Vinicius et surveille la situation contractuelle du joueur. Cependant, les premiers rapports ont souligné qu'il n'y avait pas de négociations officielles ni d'offre de transfert concrète entre les clubs.

L'intérêt du club londonien est compréhensible : Vinicius, avec ses duels sur l'aile gauche, sa grande vitesse et son expérience des grands matchs, pourrait porter l'attaque d'Arsenal à un niveau supérieur.

En même temps, un tel transfert nécessiterait un salaire très élevé, une prime à la signature et probablement une indemnité de transfert conséquente. Par conséquent, l'existence d'un intérêt ne signifie pas qu'un accord est proche.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a indiqué que l'effectif pourrait encore être renforcé avant la fermeture du mercato estival, mais il n'a pas confirmé personnellement les informations concernant Vinicius.

Les dernières nouvelles jouent en faveur du Real

Le 28 juillet, Sky Sports a rapporté que Vinicius resterait au Real Madrid lors de ce mercato. Selon la source, le club madrilène ne prévoit pas de le vendre et compte parvenir à un accord pour un nouveau contrat.

Cette information ne signifie pas que le dossier de transfert lié à Arsenal est totalement écarté. Le contrat n'ayant pas encore été officiellement prolongé, l'intrigue autour de l'avenir à long terme du joueur persiste.

La principale différence réside dans le fait que :

Question Situation actuelle Départ cet été Le Real ne veut pas le vendre Intérêt d'Arsenal Présent, mais pas d'accord confirmé Nouveau contrat Négociations en cours Accord actuel Jusqu'au 30 juin 2027 Position de Mourinho Favorable au maintien de Vinicius

Pourquoi Mourinho a-t-il besoin de ce trio ?

Mbappé, Vinicius et Bellingham ne sont pas des joueurs aux fonctions identiques. Leurs différentes caractéristiques permettent à Mourinho de bâtir son attaque selon plusieurs scénarios.

Mbappé peut évoluer en pointe ou partir du couloir gauche vers le but. Vinicius excelle pour éliminer son vis-à-vis en un contre un et créer des espaces libres. Quant à Bellingham, il a pour rôle de se projeter en deuxième lame dans la surface de réparation et de faire la liaison entre le milieu et l'attaque.

Cependant, garder trois stars dans le même effectif ne suffit pas. Mourinho devra répartir correctement leurs zones sur le terrain, définir leurs tâches défensives et concilier les ambitions personnelles avec l'équilibre collectif.

Le temps joue contre le Real dans le dossier Vinicius

Chaque mois qui passe avec le contrat de Vinicius complexifie la situation sur le marché des transferts. Si aucun nouvel accord n'est signé, la position des autres clubs dans les négociations risque de se renforcer, tandis que la somme exigée par le Real pourrait diminuer.

C'est pourquoi, bien que le souhait de Mourinho de conserver le joueur soit important, la question finale ne se réglera pas uniquement par la volonté de l'entraîneur. Un accord est également nécessaire concernant le salaire du nouveau contrat, les primes, les droits à l'image et le statut du joueur au sein de l'équipe.

Dans la situation actuelle, le scénario le plus probable est que Vinicius commence au moins la saison 2026/27 au Real. Mais tant qu'un nouveau contrat ne sera pas officiellement signé, son nom restera l'un des sujets phares du marché des transferts européen.

Selon vous, le Real doit-il accepter les conditions exigées par Vinicius ou est-il plus judicieux de le vendre en cas d'offre XXL ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !