Alejandro Garnacho envoie un tacle à Chelsea après ses débuts avec Aston Villa

L'ailier de l'équipe nationale argentine Alejandro Garnacho a exprimé son vif mécontentement envers son ancien club, Chelsea, après son premier match avec sa nouvelle équipe. Goal.com rapporte que le joueur a rejoint Aston Villa en prêt lors du mercato estival et n'a pas caché qu'il prenait enfin du plaisir à jouer au football après une période difficile à Londres, selon Goal.com .

Après la finalisation de ce transfert, Aston Villa a disputé un match de préparation d'avant-saison à Jakarta contre les étoiles indonésiennes. La rencontre, qui s'est déroulée au stade Gelora Bung Karno, s'est soldée par une victoire 3-1 de l'équipe d'Unai Emery. Titularisé, le joueur de 22 ans a évolué sur l'aile gauche, a disputé toute la première mi-temps et a été remplacé à la pause.

Actions sur le terrain et messages sur les réseaux sociaux

Lors de cette rencontre, Emi Buendía, Ross Barkley et Brian Madjo ont inscrit leurs noms au tableau d'affichage pour Aston Villa. Cependant, après le match, l'attention s'est principalement portée sur le compte des réseaux sociaux d'Alejandro Garnacho. Dans sa story Instagram, l'ailier a publié une photo du match accompagnée de la légende suivante : "À bientôt Bangkok. Premier match en tant titulaire après trois mois. Heureux de retrouver le plaisir de jouer au football. Un pourcent chaque jour. Merci, Indonésie !"

Ces propos, en particulier le fait que le joueur ait souligné qu'il reprenait du plaisir à jouer, ont suscité de vives discussions parmi les supporters du club londonien. Pour rappel, le joueur avait rejoint Chelsea depuis Manchester United pour 40 millions de livres sterling, mais ce transfert n'a pas produit les résultats escomptés et il a connu une période de stagnation dans le club de la capitale.

Le facteur Unai Emery et la Ligue des champions

L'accord conclu avec Aston Villa comprend un prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat obligatoire de 43 millions de livres sterling si certaines conditions de matchs joués sont remplies. Dans une interview accordée au service de presse du club, le joueur a clairement expliqué les raisons de son choix pour Aston Villa.

"Je pense que jouer dans les compétitions européennes est également important. Je cherchais un club adapté pour retrouver la confiance en moi et redevenir le joueur que j'étais lors de mes premières années à Manchester United", a-t-il déclaré. Garnacho a ajouté que la participation à la Ligue des champions était la meilleure opportunité et espère que l'équipe obtiendra des résultats importants cette saison.

Il a également été révélé que l'entraîneur Unai Emery a personnellement joué un rôle majeur dans le transfert. L'ailier argentin a admis avoir choisi Aston Villa précisément parce que le technicien espagnol lui a redonné confiance. Sous la houlette de cet entraîneur expérimenté, le joueur cherche à relancer sa carrière.