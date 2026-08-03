Meurtre à l'école : Un adolescent de 14 ans risque 40 ans de prison

En Malaisie, un adolescent de 14 ans est accusé d'avoir poignardé à mort une camarade de classe à plusieurs reprises. S'il est reconnu coupable par le tribunal, il risque une peine de 30 à 40 ans d'emprisonnement, ainsi que des châtiments corporels prévus par la législation du pays. C'est ce qu'a rapporté BBC .

Selon les informations, ce crime odieux a été commis en octobre 2025 dans une école de la banlieue de Kuala Lumpur. Yap Shing Xuen, 16 ans, a été retrouvée inconsciente dans les toilettes de l'école, portant de multiples blessures à l'arme blanche sur diverses parties du corps. Les forces de l'ordre ont arrêté l'adolescent, âgé de 14 ans au moment des faits, suspecté de ce crime. Cependant, il a plaidé non coupable pendant l'enquête. Si le tribunal prouve sa culpabilité, il pourrait encourir jusqu'à 40 ans de prison.

Selon l'enquête, la police a indiqué après l'incident que les réseaux sociaux ont pu influencer dans une certaine mesure le comportement de l'adolescent suspecté. Une lettre a également été trouvée en sa possession lors de son arrestation. Le contenu présumé de cette lettre a intensifié les débats sur l'impact potentiel des réseaux sociaux et de l'environnement en ligne sur ce crime.

Conformément à la législation malaisienne, l'identité du suspect n'est pas divulguée en raison de sa minorité. De plus, en raison de son âge, la peine de mort ne peut lui être appliquée. La loi du pays stipule également que l'âge de la responsabilité pénale commence à 10 ans.

À la suite de cette tragédie, la violence chez les jeunes et l'influence des réseaux sociaux ont été largement débattues à nouveau dans le pays. En 2025, interrogé sur cet incident précis et les cas de violence observés dans les écoles, le Premier ministre Anwar Ibrahim a souligné qu'une grande partie des problèmes est liée à l'utilisation incontrôlée des téléphones portables et des réseaux sociaux. Dans le même temps, il a annoncé que des mesures plus strictes seraient prises pour prévenir de tels cas.

Peu de temps après, les autorités du pays ont introduit de nouvelles règles visant à renforcer la sécurité des enfants et à les protéger contre l'influence de contenus en ligne nuisibles. Notamment, à partir de juin de cette année, il est interdit aux enfants de moins de 16 ans en Malaisie d'ouvrir des comptes personnels sur les réseaux sociaux. Cette décision est considérée comme une étape importante pour protéger les enfants des dangers de l'environnement numérique.