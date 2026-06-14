Avec le début de la Coupe du monde 2026, de nouveaux noms ont commencé à briller sur le marché des transferts. Après une performance exceptionnelle lors du match contre le Brésil (1:1), la jeune star marocaine Ayyoub Bouaddi a attiré l'attention des recruteurs du monde entier. En particulier, le club anglais d'Arsenal a entamé des démarches sérieuses pour recruter le milieu de terrain de 18 ans, selon Goal.com rapporte.

Bouaddi, formé au LOSC Lille, a contrôlé le milieu de terrain lors du match au MetLife Stadium. Selon Goal.com, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a hautement évalué les capacités techniques du joueur et le considère comme une cible prioritaire pour renforcer le cœur du jeu. Le club londonien est en contact avec ce joueur talentueux depuis plusieurs mois.

Rumeurs de transfert et concurrence

Il n'y a pas qu'Arsenal qui lutte pour Bouaddi, mais aussi des géants comme le Paris Saint-Germain et Chelsea. Cependant, le joueur lui-même préfère rester prudent sur les questions de transfert pour le moment. Répondant à la question du journaliste David Ornstein sur un transfert en Premier League, la jeune star a souligné que son attention était entièrement tournée vers l'équipe nationale.

"Pour le moment, toute mon attention est portée sur la Coupe du monde et je ne peux pas donner de réponse précise à cette question. Bien sûr, je suis heureux que de grands clubs s'intéressent à moi. Mais pour l'instant, nous essayons de tout donner avec le Maroc dans le tournoi et d'obtenir le meilleur résultat possible", a déclaré Ayyoub Bouaddi.

Leadership sur le terrain et statistiques uniques

Lors du match contre le Brésil, Bouaddi a fait preuve d'une maturité et d'une confiance impressionnantes pour son âge. Il n'a pas perdu son sang-froid même lorsque la star du Real Madrid, Vinicius Junior, a mis la pression dans sa propre surface de réparation. Selon les statistiques, il a touché le ballon 87 fois au cours du match, enregistrant le chiffre le plus élevé de son équipe.

De plus, le talent marocain a effectué 53 progressions balle au pied, semant régulièrement la confusion dans la défense adverse. Parallèlement à sa carrière de footballeur professionnel, Bouaddi poursuit des études supérieures en mathématiques et surprend les experts par son potentiel intellectuel sur le terrain. Si Arsenal parvient à réaliser ce transfert, Mikel Arteta pourrait disposer de l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du futur.