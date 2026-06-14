L'Allemagne entame la Coupe du Monde 2026 par une large victoire : Curaçao écrasé

La phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a débuté. L'Allemagne, l'un des favoris du tournoi, a affronté le débutant Curaçao et a remporté une victoire écrasante de 7-1. Les hommes de Julian Nagelsmann ont exercé une domination totale tout au long du match, affichant leurs ambitions dès la première journée. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La rencontre a très bien commencé pour les Allemands. Felix Nmecha a ouvert le score dès la 6e minute. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a combiné avec brio avec Florian Wirtz et a décoché une frappe précise depuis l'extérieur de la surface. L'Allemagne a maintenu la pression, mais Curaçao a égalisé de manière inattendue. Une frappe de Livano Comenencia a trompé Manuel Neuer, marquant l'une des premières surprises du tournoi.

La réponse de la machine allemande

Après avoir concédé ce but, l'équipe nationale allemande a intensifié ses efforts. Selon Goal.com, le défenseur Nico Schlotterbeck a marqué de la tête sur corner pour redonner l'avantage à son équipe. Juste avant la mi-temps, Felix Nmecha a été fauché dans la surface et Kai Havertz a transformé le penalty pour porter le score à 3-1.

Au début de la seconde période, Jamal Musiala a inscrit le quatrième but après une superbe passe décisive de Joshua Kimmich. Ce but a complètement brisé la volonté de Curaçao. Avant la fin du match, Nathaniel Brown a célébré son premier but en sélection, tandis que Deniz Undav, entré en jeu, a également marqué. Kai Havertz a scellé le score final en signant un doublé.

Cette victoire était stratégiquement cruciale pour l'Allemagne. L'équipe a non seulement pris trois points, mais a également creusé l'écart au niveau de la différence de buts. La performance des jeunes stars comme Jamal Musiala et Florian Wirtz est très appréciée par les experts. En particulier, les prestations solides des nouveaux venus Felix Nmecha et Nathaniel Brown offrent à Julian Nagelsmann des options tactiques supplémentaires.

Pour Curaçao, ce match a été une leçon précieuse. Bien que la défaite soit lourde, marquer contre Manuel Neuer restera un moment historique pour l'équipe débutante. L'Allemagne a prouvé qu'elle se préparait sérieusement pour la suite de la compétition. Cette victoire a renforcé la confiance des supporters allemands dans les chances de titre de leur équipe.