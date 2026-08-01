Xiaomi lance les climatiseurs ultra-résistants Mijia Giant Power Saving Pro

·32·Technologie
Xiaomi lance les climatiseurs ultra-résistants Mijia Giant Power Saving Pro

Selon ixbt.com, Xiaomi a lancé une nouvelle gamme de climatiseurs canalisés centraux Mijia Giant Power Saving Pro, capables de fonctionner de manière stable même dans des conditions climatiques extrêmes. Ces appareils sont conçus pour le chauffage et le refroidissement des appartements, des maisons privées et des locaux commerciaux, et se distinguent par une haute efficacité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les appareils de la nouvelle série sont proposés en versions de 2,2 et 3 kW de puissance. Sur le marché chinois, leur prix conseillé est de 6599 et 7599 yuans (environ 975 et 1125 USD) respectivement. En tenant compte des subventions publiques dans le pays, les prix devraient baisser à 5609,2 et 6459,2 yuans (830 et 955 dollars).

Températures extrêmes et haute performance

L'une des principales caractéristiques de l'appareil est sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. Selon le fabricant, l'unité extérieure peut fonctionner en continu en mode chauffage par un froid intense allant jusqu'à -35 °C, et en mode refroidissement même par une chaleur accablante allant jusqu'à +65 °C. Les climatiseurs sont conçus pour couvrir des surfaces de 30 à 40 mètres carrés.

Pour garantir des performances élevées, les ingénieurs ont installé un évaporateur à trois rangées et un condenseur à deux rangées avec une zone d'échange thermique élargie. La conception utilise également un compresseur à double cylindre et des pales de ventilateur agrandies d'un diamètre de 556 mm, ce qui garantit un fonctionnement stable même sous diverses charges.

Intelligence artificielle et écosystème intelligent

Les représentants de la série appartiennent à la classe de consommation d'énergie la plus élevée. Le système de contrôle intelligent de Xiaomi, utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, ajuste automatiquement les conditions de fonctionnement de l'équipement et réduit en outre la consommation d'électricité d'environ 30 pour cent.

Un panneau intelligent de contrôle du microclimat est également inclus dans le kit de livraison. Le système surveille automatiquement l'état de l'équipement, détecte en temps opportun la contamination des composants internes, le manque de réfrigérant et les pannes potentielles, et informe le propriétaire de la nécessité d'une maintenance.

Les nouveaux produits sont entièrement intégrés dans l'écosystème Xiaomi, prenant en charge HyperOS Connect, l'application Mijia et l'assistant vocal XiaoAI. Les utilisateurs peuvent contrôler le climatiseur à distance, l'intégrer dans des scénarios de maison intelligente et recevoir des mises à jour logicielles par voie aérienne.

XiaomiClimatiseurTechnologieMaison IntelligenteActualités
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Sam Altman encourage l'utilisation de ChatGPT dans l'éducation familialeSam Altman encourage l'utilisation de ChatGPT dans l'éducation familialeAujourd'hui, 22:27Selon Samsung, la pénurie de puces mémoire durera jusqu'en 2028Selon Samsung, la pénurie de puces mémoire durera jusqu'en 2028Aujourd'hui, 22:21L'Espagne investit jusqu'à 2,3 milliards de dollars dans le projet spatial européen IRIS2L'Espagne investit jusqu'à 2,3 milliards de dollars dans le projet spatial européen IRIS2Aujourd'hui, 21:51Création d'un appareil de verrouillage physique pour les applications distrayantes sur smartphoneCréation d'un appareil de verrouillage physique pour les applications distrayantes sur smartphoneAujourd'hui, 20:56La NASA et des entreprises privées développent une technologie pour construire des bases sur la LuneLa NASA et des entreprises privées développent une technologie pour construire des bases sur la LuneAujourd'hui, 20:53SpaceX a filmé le lancement de la fusée Starship de très prèsSpaceX a filmé le lancement de la fusée Starship de très prèsAujourd'hui, 20:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement