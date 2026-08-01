Xiaomi lance les climatiseurs ultra-résistants Mijia Giant Power Saving Pro

Selon ixbt.com, Xiaomi a lancé une nouvelle gamme de climatiseurs canalisés centraux Mijia Giant Power Saving Pro, capables de fonctionner de manière stable même dans des conditions climatiques extrêmes. Ces appareils sont conçus pour le chauffage et le refroidissement des appartements, des maisons privées et des locaux commerciaux, et se distinguent par une haute efficacité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les appareils de la nouvelle série sont proposés en versions de 2,2 et 3 kW de puissance. Sur le marché chinois, leur prix conseillé est de 6599 et 7599 yuans (environ 975 et 1125 USD) respectivement. En tenant compte des subventions publiques dans le pays, les prix devraient baisser à 5609,2 et 6459,2 yuans (830 et 955 dollars).

Températures extrêmes et haute performance

L'une des principales caractéristiques de l'appareil est sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. Selon le fabricant, l'unité extérieure peut fonctionner en continu en mode chauffage par un froid intense allant jusqu'à -35 °C, et en mode refroidissement même par une chaleur accablante allant jusqu'à +65 °C. Les climatiseurs sont conçus pour couvrir des surfaces de 30 à 40 mètres carrés.

Pour garantir des performances élevées, les ingénieurs ont installé un évaporateur à trois rangées et un condenseur à deux rangées avec une zone d'échange thermique élargie. La conception utilise également un compresseur à double cylindre et des pales de ventilateur agrandies d'un diamètre de 556 mm, ce qui garantit un fonctionnement stable même sous diverses charges.

Intelligence artificielle et écosystème intelligent

Les représentants de la série appartiennent à la classe de consommation d'énergie la plus élevée. Le système de contrôle intelligent de Xiaomi, utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, ajuste automatiquement les conditions de fonctionnement de l'équipement et réduit en outre la consommation d'électricité d'environ 30 pour cent.

Un panneau intelligent de contrôle du microclimat est également inclus dans le kit de livraison. Le système surveille automatiquement l'état de l'équipement, détecte en temps opportun la contamination des composants internes, le manque de réfrigérant et les pannes potentielles, et informe le propriétaire de la nécessité d'une maintenance.

Les nouveaux produits sont entièrement intégrés dans l'écosystème Xiaomi, prenant en charge HyperOS Connect, l'application Mijia et l'assistant vocal XiaoAI. Les utilisateurs peuvent contrôler le climatiseur à distance, l'intégrer dans des scénarios de maison intelligente et recevoir des mises à jour logicielles par voie aérienne.