Trois cartons rouges : le Pakhtakor manque l'occasion de prendre la tête

La 15e journée de la Super League d'Ouzbékistan a débuté par une rencontre tendue et nerveuse. Le Pakhtakor n'a pas réussi à briser la résistance des hôtes à Andijan ; le score est resté vierge au Bobur Arena.

Dans les dernières minutes, la situation s'est envenimée, l'arbitre expulsant trois joueurs. Ce match nul sans but a empêché l'équipe de Kamoliddin Tojiyev de s'emparer de la première place.

Un duel sans but, mais sans concession

Lors de cette rencontre à Andijan, les deux équipes ont joué avec prudence. Alors que le Pakhtakor tentait de mettre la pression par la possession et l'attaque, les locaux se sont appuyés sur une défense organisée et des contres rapides.

Cependant, aucune des deux parties n'a pu porter l'estocade. Andijan a préservé sa cage inviolée, tandis que les visiteurs ont dû se contenter d'un seul point.

Le rapport officiel de la Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan confirme le score final de 0-0 au Bobur Arena, sous la direction de l'arbitre Ravshan Abduvohidov.

La fin de match a été électrique

Les moments les plus marquants du match se sont produits dans les dix dernières minutes.

À la 80e minute, le défenseur d'Andijan, Nemanja Calasan, a reçu un carton rouge. Le Pakhtakor a ainsi bénéficié d'une supériorité numérique pour la fin de la rencontre.

Mais les visiteurs n'ont pas su en profiter. Au contraire, la tension est montée d'un cran durant le temps additionnel.

À la 90+3e minute :

Le défenseur du Pakhtakor, Muhammadrasul Abdumajidov ;

L'attaquant d'Andijan, Martin Boakye, ont été expulsés.

Le match s'est terminé avec trois cartons rouges, faisant de ce nul vierge l'un des sujets les plus discutés de la journée.

Deux points perdus pour le Pakhtakor

Les hommes de Kamoliddin Tojiyev étaient venus à Andijan avec un objectif clair : gagner pour prendre la tête du classement.

Après ce nul, le Pakhtakor compte 34 points. L'équipe reste deuxième, manquant l'occasion de dépasser le leader, Neftchi, qui totalise 35 points.

Dans une course au titre aussi serrée, chaque point perdu peut s'avérer décisif en fin de saison.

Le problème majeur pour le Pakhtakor n'est pas le résultat en soi, mais l'incapacité à marquer le but de la victoire face à un adversaire réduit à dix.

Andijan freine un prétendant au titre

Pour les locaux, ce nul est un résultat précieux. Andijan a empêché un rival direct de marquer et a sécurisé un point important à domicile.

Après l'expulsion de Nemanja Calasan, l'équipe a dû redoubler d'efforts défensifs, parvenant à tenir le score jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, Andijan grimpe à la 7e place avec 21 points. C'est un boost moral important avant les prochaines échéances.

Les changements n'ont pas porté leurs fruits

En début de seconde période, le staff d'Andijan a effectué plusieurs changements pour dynamiser le jeu.

Après la pause, Dragan Ceran et Aleksandre Andronikashvili ont remplacé Polatkhoja Kholdorkhonov et Damir Temirov. Plus tard, Martin Boakye, Doniyor Abdumannopov et Hamidullo Karimov sont entrés en jeu.

Côté Pakhtakor, à la 60e minute, Doston Khamdamov et Flamarion ont remplacé Oybek Bozorov et Stefan Chinedu. En fin de match, Rustam Turdimurodov et Ibrohim Ibragimov ont également eu leur chance.

Malgré cela, les remplacements n'ont pas changé le destin du match. Les deux équipes ont renforcé leur attaque, mais les filets sont restés muets.

Feuille de match

Super League d'Ouzbékistan, 15e journée

Andijan — Pakhtakor — 0:0

1er août. Andijan. Bobur Arena.

Andijan : Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Polatkhoja Kholdorkhonov, Humoyunmirzo Iminov, Nemanja Calasan, Aziz Turgunboev, Damir Temirov, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov, Mahmud Mahamadjonov.

Pakhtakor : Sanjar Kuvvatov, Zaid Tahsin, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Buriyev, Sardor Sobirkhodjayev, Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov, Oybek Bozorov, Stefan Chinedu.

Avertissements : Odil Abdumajidov — 43e, Aziz Turgunboev — 44e, Bekzod Sulaymonov — 86e.

Expulsions : Nemanja Calasan — 80e, Muhammadrasul Abdumajidov — 90+3e, Martin Boakye — 90+3e.

La pression monte dans la course au titre

Ce nul à Andijan est un sérieux avertissement pour le Pakhtakor. L'équipe doit améliorer son efficacité devant le but.

Neftchi conserve un point d'avance. Il ne suffit plus de gagner, il faudra aussi surveiller les résultats des concurrents à chaque journée.

Andijan a montré une grande discipline. Cependant, après ce match marqué par trois cartons rouges, les deux clubs pourraient faire face à des suspensions pour les prochaines rencontres.

Conclusion

Le match entre Andijan et Pakhtakor s'est terminé sans but, mais l'intensité et les trois expulsions en ont fait l'un des chocs les plus tendus de la 15e journée.

Le Pakhtakor prend un point mais perd l'occasion de prendre la tête. Andijan, de son côté, freine un prétendant au titre et améliore sa position au classement.

Selon vous, quel impact auront ces deux points perdus sur la course au titre du Pakhtakor ? Laissez vos avis en commentaire !