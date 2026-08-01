Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?

Manchester Citya entamé sa nouvelle ère sous la houlette d'Enzo Maresca à Hong Kong par un match amical contre l'Inter. Le temps réglementaire s'est soldé sur un score de 1-1, et lors de la séance de tirs au but, le champion d'Italie s'est imposé 3-1.

Pour les supporters ouzbeks, un événement bien plus important que le score a eu lieu : Abduqodir Khusanov a débuté la rencontre dans le onze titulaire et l'a disputée en intégralité. Il a évolué comme défenseur central en première mi-temps, puis au poste de latéral droit après la pause.

Ce changement est-il un simple test de présaison ou Maresca prépare-t-il un nouveau rôle pour Khusanov ?

Comment s'est déroulé le premier match de Maresca ?

Le siteofficiel de Manchester Citya qualifié cette rencontre de premier match d'Enzo Maresca en tant qu'entraîneur principal de l'équipe. Le match à Hong Kong a également marqué le coup d'envoi de la tournée asiatique des « Citizens » en vue de la préparation pour la saison 2026/27.

Le score a été ouvert à la 14e minute. Antoine Semenyo a réalisé une belle action sur le flanc gauche et a servi le ballon dans la surface pour Divin Mubama, qui a conclu de près au fond des filets.

La réponse de l'Inter n'a pas tardé. À la 20e minute, après un centre de Federico Dimarco, Benjamin Pavard a égalisé. En seconde période, Manchester City a exercé une plus grande domination, les frappes de Vitor Reis et Ryan McAidoo trouvant la barre transversale, mais le but de la victoire n'est pas tombé.

Lors de la séance de tirs au but, seul Claudio Echeverri a converti sa tentative pour City. Les tirs de Rayan Aït-Nuri, Abduqodir Khusanov et Nico González n'ont pas fait mouche. Par conséquent, l'Inter s'est imposé sur le score de 3-1.

Khusanov a reçu deux rôles différents

En première mi-temps, Abduqodir Khusanov et Josko Gvardiol ont évolué au cœur de la défense de Manchester City. Rico Lewis occupait le côté droit et Steven Mfuni le côté gauche.

Après la pause, Maresca a modifié l'organisation défensive. Gvardiol et Mfuni ont été remplacés, tandis que Khusanov a glissé de l'axe vers le couloir droit. Rico Lewis est monté d'un cran pour aider à la maîtrise du ballon au milieu de terrain.

Ce changement a exigé de Khusanov qu'il remplisse plusieurs tâches simultanément :

neutraliser l'adversaire rapide sur l'aile ;

initier les attaques depuis la ligne arrière lorsque l'équipe a la possession du ballon ;

couvrir l'espace laissé vacant lorsque Lewis monte sur le terrain ;

revenir dans l'axe de la défense selon les situations de jeu.

Khusanov a également participé aux phases offensives. À la 52e minute, le ballon repoussé par le gardien de l'Inter est tombé dans ses pieds, mais la frappe aérienne du joueur ouzbek n'a pas manqué de puissance.

Quelle a été la véritable évaluation de Khusanov par la source ?

Précision importante : l'article d'Esteemed Kompany neattribue pas de notes chiffrées aux joueurs. L'auteur a clairement indiqué qu'il préférait mettre en avant les aspects montrés par les joueurs sur le terrain plutôt que le résultat dans un match amical.

La conclusion de la source concernant Khusanov est très brève, mais positive :

Khusanov a réalisé un match solide et a accompli la tâche qui lui était demandée.

Il n'y a pas d'éloges dithyrambiques dans cette description. Cependant, lors du premier match de préparation estivale, on attend avant tout d'un défenseur de la fiabilité, l'absence de blessures et l'application des nouvelles consignes de l'entraîneur.

Le fait que Khusanov ait évolué à deux postes différents pendant 90 minutes signifie que Maresca a testé sa condition physique et son adaptabilité tactique. C'est une conclusion analytique découlant des décisions du match.

Qu'est-ce que le nouveau style de Maresca a révélé ?

En première mi-temps, Manchester City a tenté d'exercer un pressing haut sur la défense adverse avec quatre joueurs. Bien que cette méthode ait porté ses fruits dans certaines situations, de grands espaces sont apparus devant la défense mancunienne lorsque l'Inter parvenait à se dégager du pressing.

Bien que Mateo Kovačić et Tijjani Reijnders aient bien manié le ballon, ils ont eu du mal à trouver leurs repères lorsque l'adversaire avait la possession. L'Inter a mis à mal la défense de City à plusieurs reprises en effectuant de longs transversales d'une aile à l'autre.

En seconde période, le paysage a changé. L'apparition de Nico González devant la défense a amélioré la maîtrise du ballon. Aït-Nuri s'est déplacé librement sur le terrain, Lewis est monté au milieu de terrain et Khusanov a verrouillé le flanc droit.

Par conséquent, le positionnement de City ne reposait plus sur des lignes strictes, mais sur les permutations des joueurs. L'analyse d'Esteemed Kompany a également noté que les passes rapides et la polyvalence des joueurs en seconde période pourraient devenir une arme majeure pour l'équipe de Maresca.

Khusanov pourrait-il rester durablement sur le flanc droit ?

Le poste de prédilection d'Abduqodir Khusanov est la défense centrale. Sa vitesse, sa fermeté dans les duels et sa capacité à rattraper les attaquants adverses revêtent une importance capitale dans cette zone.

Cependant, il avait également dépanné au poste de latéral droit en cas de besoin lors de la saison précédente. Le site officiel de Manchester City a rappelé que Khusanov a participé à 47 rencontres lors de la saison 2025/26, s'imposant comme un élément clé de la défense de l'équipe.

Actuellement, des informations font état de l'intérêt de City pour le défenseur de Chelsea Malo Gusto. Toutefois, les parties n'ont pas officialisé le transfert et l'accord n'est pas encore finalisé.

C'est pourquoi on peut en tirer la conclusion prudente suivante : si le club ne recrute pas un latéral droit de métier, Maresca pourrait utiliser alternativement Matheus Nunes, Rico Lewis et Abduqodir Khusanov à ce poste.

Le match de Khusanov à Hong Kong a très bien pu servir de test préliminaire pour un tel plan potentiel.

Quels joueurs ont fait la plus forte impression ?

Dans l'analyse de la rencontre, Antoine Semenyo a été désigné comme le joueur le plus actif de Manchester City en première mi-temps. Il a mis à mal les défenseurs de l'Inter sur l'aile gauche, a délivré une passe décisive pour le but de Mubama et a occupé le poste d'attaquant de pointe après la pause.

Ryan McAidoo est quant à lui devenu le héros de la seconde période. Le jeune joueur a maintenu les défenseurs adverses sous pression constante sur l'aile droite, a touché la barre transversale et a frôlé le cadre sur une autre frappe dangereuse.

De plus :

le jeu de l'équipe au milieu s'est amélioré après l'entrée en jeu de Nico González ;

Vitor Reis a fait preuve d'audace en sortant de la défense vers le milieu de terrain ;

les apparitions de Rayan Aït-Nuri dans diverses zones n'ont pas manqué d'attirer l'attention ;

Rico Lewis a beaucoup contribué à la maîtrise du ballon en jouant plus haut en seconde période.

Quels joueurs ont laissé des interrogations ?

Les tâches confiées à Kovačić et Reijnders en première mi-temps ne leur convenaient pas entièrement. Bien que les deux joueurs n'aient pas eu de problème dans l'utilisation du ballon, il est devenu difficile de maintenir l'équilibre au milieu lorsque l'adversaire passait à l'offensive.

Savinho est apparu beaucoup plus dangereux sur l'aile gauche que sur le côté droit, mais il a commis des erreurs dans ses choix décisifs. Quant à Mahamadou Sangaré, il n'a pas réussi à s'intégrer pleinement dans le jeu après son entrée en lice.

Bien qu'Phil Foden ait réalisé quelques gestes de grande classe, il n'a pas eu un impact régulier sur la rencontre. En dehors de son but, Divin Mubama s'est également distingué en venant décrocher pour aider à supporter le pressing adverse et ouvrir des solutions sur de longues passes.

Quel est le principal bilan pour Khusanov ?

Il est naturel que son tir manqué lors de la séance de tirs au but soit l'un des sujets les plus discutés après la rencontre. Mais la prestation globale d'un défenseur lors d'un match amical ne se résume pas à un seul penalty.

Khusanov a :

disputé la rencontre en intégralité ;

évolué à deux postes différents ;

s'est adapté à la nouvelle structure tactique de l'équipe ;

n'a commis aucune erreur majeure en défense ;

a également tenté de participer aux phases offensives.

Plus important encore, Maresca l'a testé non seulement comme défenseur central, mais aussi comme un joueur polyvalent capable de dépanner sur le flanc droit en cas de besoin.

Durant sa tournée asiatique, Manchester City affrontera les stars de la ligue coréenne le 5 août, puis l'Atlético le 9 août. Ces rencontres permettront sans doute de voir plus clairement à quel poste Maresca utilisera le plus Khusanov.

Selon vous, quel est le poste le plus adapté pour Abduqodir Khusanov : défenseur central ou latéral droit ? Laissez vos avis dans les commentaires !