United s'impose face à l'Atlético grâce à un doublé de Mbeumo

«Manchester United» s'est imposé 2:1 face à l'Atlético en Suède dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison. Bien que les Madrilènes aient pris l'avantage dès le début de la rencontre, Bryan Mbeumo a inscrit deux buts en seconde période pour offrir une victoire renversante au club anglais.

Lors de cette rencontre disputée à la Strawberry Arena de Stockholm, les deux équipes ont testé de jeunes joueurs. Cependant, malgré son statut amical, le rythme et l'intensité du match étaient dignes de rencontres officielles.

L'Atlético a ouvert le score dès la cinquième minute

Le club espagnol a entamé la rencontre tambour battant. À la cinquième minute, un centre d'Arnau Ortiz a été détourné vers le but, surprenant Tom Heaton.

Ce but précoce a permis à l'Atlético de prendre le contrôle du match. Les Madrilènes ont défendu de manière compacte et ont cherché à lancer des contre-attaques rapides dès la récupération du ballon.

De son côté, Manchester United s'est créé plusieurs occasions franches en première période, sans pour autant trouver le chemin des filets gardés par Jan Oblak. Le gardien slovène a stoppé plusieurs frappes dangereuses des attaquants adverses.

Mbeumo égalise sur penalty

Après la pause, les Mancuniens ont accentué la pression. Les actions tranchantes de Shea Lacey ont notamment posé de sérieux problèmes à la défense de l'Atlético.

À la 53e minute, Lacey a subi une faute dans la surface de réparation et l'arbitre a désigné le point de penalty. Bryan Mbeumo s'est chargé de transformer la sentence avec sang-froid pour égaliser.

Suite à ce but, Manchester United a totalement pris l'ascendant dans le jeu. L'équipe a accéléré sur les ailes et a commencé à exploiter les espaces laissés dans la défense adverse.

Comment le but de la victoire a-t-il été inscrit ?

À la 74e minute, les Mancuniens ont inscrit le deuxième but. Entré en cours de jeu, Jack Fletcher a prolongé l'offensive sur le côté avant de centrer le ballon devant le but.

Mbeumo a parfaitement lu la situation et a conclu d'une frappe précise à bout portant — 2:1.

Ainsi, l'attaquant camerounais s'est offert un doublé en seconde période pour devenir l'homme du match. Il a d'abord transformé un penalty avant de conclure un mouvement collectif par un but.

Dans les minutes restantes, l'Atlético s'est rué à l'attaque pour égaliser. Malgré des tentatives dangereuses de Morten Hjulmand et Rodrigo Mendoza, les Madrilènes n'ont pas réussi à inscrire ce deuxième but.

Un temps de jeu important accordé aux jeunes

Les deux équipes ont fait appel à des joueurs issus de leurs centres de formation et à de jeunes talents aux côtés de leurs cadres.

Côté Manchester United, Shea Lacey, 18 ans, s'est distingué dès les premières minutes. Il a obtenu un penalty et a joué un rôle clé dans l'organisation des offensives.

En fin de match, Jay Jay Gabriel, tout juste âgé de 15 ans, a disputé son premier match non officiel avec l'équipe professionnelle. L'entrée en jeu de ce jeune attaquant témoigne du suivi attentif de son développement par le staff technique du club.

Du côté de l'Atlético, de jeunes joueurs tels qu'Ortiz, Castillo, Mendoza, Lucas et Esteban ont également eu leur chance. Diego Simeone a effectué de nombreux changements après l'heure de jeu afin de tester plusieurs nouvelles animations tactiques.

Qu'en est-il ressorti pour les deux équipes ?

Le point positif le plus important pour Manchester United est la capacité de l'équipe à renverser la situation après avoir été menée au score.

Les Mancuniens :

ont intensifié la pression en seconde période ;

ont su capitaliser sur l'activité des jeunes joueurs ;

ont utilisé Mbeumo avec efficacité à la pointe de l'attaque ;

ont poursuivi leurs offensives même après avoir marqué.

Néanmoins, l'erreur défensive commise en début de match a mis en lumière un problème à régler avant le début de la saison officielle.

Quant à l'Atlético, bien que rigoureux en première période, il a commis des erreurs sous la pression adverse après la mi-temps. En particulier, la faute concédée sur penalty et la perte de balle précédant le deuxième but ont eu un impact direct sur le résultat. C'est la conclusion analytique que l'on peut tirer de cette rencontre.

Feuille de match

Match amical

Manchester United — Atlético — 2:1

1er août. Suède, Stockholm. Strawberry Arena.

Buts : Mbeumo (53e s.p., 74e) — Ortiz (5e).

Manchester United : Heaton, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Santos, Mount, Dorgu, Diallo, Lacey, Mbeumo.

Atlético : Oblak, Domínguez, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Martín, Vargas, Koke, Lookman, Castillo, Ortiz.

La tenue de la rencontre le 1er août à la Strawberry Arena de Stockholm avait également été confirmée par le calendrier officiel de l'Atlético.

Un autre club de Manchester attend l'Atlético

Le prochain test d'envergure des Madrilènes dans leur préparation estival est programmé au 9 août. L'Atlético doit affronter Manchester Citydans la capitale sud-coréenne, à Séoul.

L'analyse des erreurs commises face à Manchester United revêt donc une importance particulière pour l'équipe de Simeone.

Conclusion principale

L'Atlético a bien démarré ce match amical en Suède grâce au but précoce d'Ortiz. Cependant, Manchester United a totalement inversé la tendance après la mi-temps.

Mbeumo a d'abord égalisé sur penalty avant d'inscrire le but décisif, offrant à son équipe une victoire pleine de caractère (2:1).

Ce résultat constitue un stimulant mental précieux pour les Mancuniens à l'aube de la nouvelle saison. L'Atlético, quant à lui, devra analyser rapidement les raisons pour lesquelles il n'a pas su préserver son avantage après une entame pourtant réussie.

Selon vous, Mbeumo peut-il devenir le principal atout offensif de Manchester United cette saison ? Laissez vos avis dans les commentaires !