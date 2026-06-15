Qu'a dit Nagelsmann après la victoire 7-1 contre Curaçao ?

La Coupe du Monde 2026, accueillie sur les terrains nord-américains, a débuté dès les premiers jours avec des résultats inattendus et des matchs prolifiques. L'Allemagne, l'un des grands favoris de la compétition, a entamé son parcours par une victoire écrasante. Lors du match d'ouverture du groupe E, la « Mannschaft » a balayé Curaçao 7-1, empochant ses 3 premiers points et prenant la tête du groupe.

Après la rencontre, le sélectionneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, a accordé une interview exclusive au site officiel de la FIFA, partageant ses impressions à chaud et ses sentiments sur le match.

Le coup d'éclat de l'adversaire et le réveil allemand

Bien que le score final soit large, le jeune technicien tactiquement pointu, Nagelsmann, n'a pas caché que son équipe a rencontré certaines difficultés en cours de match. Il a souligné qu'après l'égalisation surprise de l'adversaire, les joueurs allemands ont eu besoin de temps pour retrouver leur style de jeu habituel.

Les réflexions analytiques de Julian Nagelsmann sur le match : « Il faut admettre qu'après l'égalisation de l'adversaire, il nous a fallu quelques minutes pour retrouver notre rythme et reprendre le contrôle. Curaçao a montré qu'ils ne sont pas une équipe facile et qu'ils savent jouer un beau football. Personnellement, je suivrai leurs prochains matchs de groupe avec beaucoup d'intérêt et d'attention. »

Vous pouvez consulter les détails du match de la Coupe du Monde 2026 entre l'Allemagne et Curaçao ainsi que les buteurs via le tableau du centre d'analyse ci-dessous :

Tournoi et phase de groupes Score final officiel du match Points de l'équipe nationale d'Allemagne Auteur d'un doublé dans l'équipe de Nagelsmann Autres stars ayant contribué à la victoire Statut de l'adversaire dans le groupe Coupe du Monde 2026, Groupe E

(1ère journée) 7 : 1

(Victoire de l'Allemagne) 3 points

(Leader du groupe) Kai Havertz

(Deux buts) • L. Nmecha, N. Schlotterbeck

• J. Musiala, Brown, D. Undav Toujours en course

« Sept buts, c'est un résultat fantastique ! »

Le sélectionneur allemand a salué la capacité de son équipe à exploiter les occasions et la qualité du jeu produit. Selon lui, commencer de tels tournois majeurs avec un avantage psychologique constitue une base solide pour les matchs à venir.

« Je suis très heureux que nous ayons trouvé le chemin des filets sept fois, et ce résultat me satisfait. De plus, j'ai beaucoup apprécié les mouvements et le jeu combiné des gars. Commencer n'importe quel tournoi prestigieux par une victoire aussi convaincante est crucial pour le moral de l'équipe. Je suis ravi que nos représentants aient parfaitement accompli cette tâche », a conclu le technicien allemand. Pour rappel, Kai Havertz a signé un doublé, tandis que Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown et Deniz Undav ont chacun marqué un but pour assurer cette large victoire.

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