La Côte d'Ivoire bat l'Équateur avec un but à la dernière minute

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La Côte d'Ivoire bat l'Équateur avec un but à la dernière minute

La première journée du groupe E de la Coupe du Monde 2026, organisée sur le sol nord-américain, s'est terminée avec une intensité dramatique et des rebondissements inattendus. Après que l'Allemagne ait écrasé Curaçao 7-1 lors du match d'ouverture du groupe, c'était au tour du deuxième duo. Au magnifique Lincoln Financial Field de Philadelphie, aux États-Unis, la puissante équipe de Côte d'Ivoire a affronté la résiliente équipe d'Équateur. Le match, riche en attaques incessantes et en duels acharnés, a pris un tournant inattendu dans les dernières secondes.

Une frappe spectaculaire d'Amad Diallo à la 90e minute

Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin et que les supporters des deux camps se résignaient au match nul, un véritable miracle s'est produit sur le terrain. À la 90e minute précise, l'ailier talentueux de la Côte d'Ivoire, Amad Diallo, a profité d'une petite erreur dans la ligne défensive adverse pour marquer le but de la victoire — 1-0.

Ce but en or a offert aux « Éléphants » leurs 3 premiers points cruciaux dans le tournoi, les plaçant à la 2e place derrière l'Allemagne à la différence de buts. Malgré une très belle prestation, les joueurs équatoriens ont dû quitter le terrain défaits.

Vous pouvez consulter le rapport détaillé du match et les compositions d'équipe via la note d'analyse sportive officielle ci-dessous :

Détails et date de la compétition

Stade et ville du match

Score final officiel

Héros du but victorieux

Autre résultat du groupe E, 1ère journée

Prochain adversaire de la Côte d'Ivoire

Coupe du Monde 2026, Groupe E


(15 juin, match de la 1ère journée)

Lincoln Financial Field


(Philadelphie, États-Unis)

Côte d'Ivoire 1 : 0 Équateur

Amad Diallo


(90e minute, 1:0)

Allemagne — Curaçao


(Score de 7 : 1)

Équipe nationale d'Allemagne


(le 20 juin)

Compositions d'équipe fournies par les entraîneurs

Dans ce choc sans compromis, les deux entraîneurs ont aligné leurs joueurs les plus forts et les plus expérimentés. Voici les compositions officielles au coup d'envoi :

Équipe nationale de Côte d'Ivoire :

Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diomande, Fofana, Kessié, Touré, Pépé, Waï.

Équipe nationale d'Équateur :

Galíndez, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Minda, Franco, Caicedo, Pedro, Plata, Yeboah, Valencia.

Ainsi, la première journée du groupe E est terminée. Des matchs encore plus intenses attendent les fans de football. Pour rappel, lors de la 2e journée le 20 juin, les leaders du groupe, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, s'affronteront, tandis que le 21 juin, les perdants — Curaçao et l'Équateur — se battront pour leurs premiers points.

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Côte d'IvoireÉquateurAllemagneAmad DialloPhiladelphie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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