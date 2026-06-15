L'équipe nationale de Suède remporte une large victoire contre la Tunisie

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroule actuellement sur les terrains du Mexique, des États-Unis et du Canada, continue de surprendre la communauté mondiale du football avec ses matchs intenses et riches en buts. La première journée du groupe F est terminée. Dans la deuxième confrontation du groupe, la Suède, l'un des représentants européens les plus puissants et expérimentés, a affronté la Tunisie, un adversaire sérieux d'Afrique du Nord. La rencontre, disputée au magnifique Estadio BBVA de Monterrey, s'est soldée par une victoire éclatante 5-1 des Scandinaves.

Festival de buts à Monterrey : L'attaque de feu de la Suède

Dès le coup d'envoi, les Suédois ont mis une pression énorme sur le but adverse. Dès la 7e minute, le talentueux milieu de terrain Ayari a réussi à ouvrir le score. Peu après, à la 30e minute, la star de l'équipe, Alexander Isak, a doublé la mise. Les Africains ont semblé relancer le suspense juste avant la mi-temps, grâce à un but de Rekik à la 43e minute.

Cependant, en seconde période, les Européens n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. À la 60e minute, l'un des attaquants les plus en vue de la saison, Viktor Gyökeres, a inscrit son nom au tableau d'affichage, et à la 84e minute, Svanberg a corsé l'addition. Dans le temps additionnel (90+6), Ayari, héros du match, a signé un doublé pour clore le spectacle.

Vous pouvez consulter les détails du match de la 1ère journée du groupe F et les compositions d'équipe dans le tableau d'analyse sportive ci-dessous :

Compétition et phase officielle Stade Confrontation et score final Buteurs et minutes Composition de la Suède Composition de la Tunisie Coupe du Monde 2026, Groupe F

(Match de la 1ère journée) Estadio BBVA

(Monterrey, Mexique) Suède — Tunisie

5:1 Suède : Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gyökeres (60), Svanberg (84)



Tunisie : Rekik (43) Nordfeldt, Hien, Lindelöf, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundson, Nygren, Isak, Gyökeres. Chamah, Valery, Ben Hmida, Talbi, Rekik, Abdi, Skhiri, Hedira, Mejbri, Saad, Ben Slimane.

La situation se corse dans le groupe F

Rappelons que le premier match de ce groupe avait également été riche en émotions. Les Pays-Bas et le Japon s'étaient quittés sur un match nul 2-2. À l'issue de cette première journée, la Suède prend la tête du groupe avec 3 points, tandis que la Tunisie occupe la dernière place. Nous attendons avec impatience la deuxième journée.

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