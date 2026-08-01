Le Real Madrid élabore un plan de préparation spécial pour Antonio Rüdiger

Le Real Madrid a commencé le mois d'août avec un objectif précis : amener sa condition physique à son apogée avant le coup d'envoi de la Liga. Selon les informations diffusées par Defensa Central, l'entraîneur et son staff technique étudient attentivement chaque petit détail, car les matchs de présaison et le processus de sélection de l'effectif revêtent une importance capitale pour l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com en informe.

La liste des convoqués publiée avant le match amical contre la Fiorentina en Autriche a suscité de vives discussions parmi les supporters. La raison en est que l'entraîneur n'a inclus aucun défenseur central de l'équipe première dans ce déplacement. Alors que Dean Huijsen ressentait de légères douleurs, Antonio Rüdiger a été laissé à Madrid par mesure de précaution.

Stratégie de préservation du défenseur

Bien qu'Antonio Rüdiger soit retourné à l'entraînement le même jour que l'équipe, il n'a pas fait le déplacement. Tenant compte des anciens problèmes de genou du défenseur central allemand, la direction du club et le staff technique ont décidé de réduire sa charge de travail autant que possible. Le joueur lui-même, en accord avec l'entraîneur, a décidé de ne prendre aucun risque.

Selon le plan, Rüdiger ne disputera pas 60 matchs cette saison. En particulier, l'arrivée d'Ibrahima Konaté dans l'équipe contribuera à améliorer la rotation en charnière centrale. Les entraîneurs ont pour objectif de le faire jouer uniquement lors des matchs les plus importants et décisifs, en lui accordant le temps de jeu nécessaire.

Marché des transferts et question des effectifs

Cette approche prudente explique pourquoi les entraîneurs demandent à la direction de recruter un nouveau défenseur central. Actuellement, la situation dépend également de la convalescence de Raúl Asensio après sa blessure. Il est certain qu'il ne pourra pas rejouer avant septembre.

Le départ de David Alaba fait d'Antonio Rüdiger le défenseur le plus expérimenté de l'effectif du Real Madrid. Le staff technique souhaite qu'il soit un leader tant sur le terrain qu'en dehors. Par conséquent, une attention particulière sera accordée au joueur dans les mois à venir afin de garantir qu'il arrive dans la meilleure condition physique possible pour la phase décisive de la saison.