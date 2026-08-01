Le Real Madrid élabore un plan de préparation spécial pour Antonio Rüdiger

·3·Sport
Le Real Madrid élabore un plan de préparation spécial pour Antonio Rüdiger

Le Real Madrid a commencé le mois d'août avec un objectif précis : amener sa condition physique à son apogée avant le coup d'envoi de la Liga. Selon les informations diffusées par Defensa Central, l'entraîneur et son staff technique étudient attentivement chaque petit détail, car les matchs de présaison et le processus de sélection de l'effectif revêtent une importance capitale pour l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com en informe.

La liste des convoqués publiée avant le match amical contre la Fiorentina en Autriche a suscité de vives discussions parmi les supporters. La raison en est que l'entraîneur n'a inclus aucun défenseur central de l'équipe première dans ce déplacement. Alors que Dean Huijsen ressentait de légères douleurs, Antonio Rüdiger a été laissé à Madrid par mesure de précaution.

Stratégie de préservation du défenseur

Bien qu'Antonio Rüdiger soit retourné à l'entraînement le même jour que l'équipe, il n'a pas fait le déplacement. Tenant compte des anciens problèmes de genou du défenseur central allemand, la direction du club et le staff technique ont décidé de réduire sa charge de travail autant que possible. Le joueur lui-même, en accord avec l'entraîneur, a décidé de ne prendre aucun risque.

Selon le plan, Rüdiger ne disputera pas 60 matchs cette saison. En particulier, l'arrivée d'Ibrahima Konaté dans l'équipe contribuera à améliorer la rotation en charnière centrale. Les entraîneurs ont pour objectif de le faire jouer uniquement lors des matchs les plus importants et décisifs, en lui accordant le temps de jeu nécessaire.

Marché des transferts et question des effectifs

Cette approche prudente explique pourquoi les entraîneurs demandent à la direction de recruter un nouveau défenseur central. Actuellement, la situation dépend également de la convalescence de Raúl Asensio après sa blessure. Il est certain qu'il ne pourra pas rejouer avant septembre.

Le départ de David Alaba fait d'Antonio Rüdiger le défenseur le plus expérimenté de l'effectif du Real Madrid. Le staff technique souhaite qu'il soit un leader tant sur le terrain qu'en dehors. Par conséquent, une attention particulière sera accordée au joueur dans les mois à venir afin de garantir qu'il arrive dans la meilleure condition physique possible pour la phase décisive de la saison.

Real MadridAntonio RüdigerLa LigaFootballTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Chelsea recrute l'attaquant de 35 ans Danny WelbeckChelsea recrute l'attaquant de 35 ans Danny WelbeckAujourd'hui, 22:19Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?Abduqodir Khusanov a joué 90 minutes : Maresca lui a-t-il confié un nouveau rôle ?Aujourd'hui, 22:00United s'impose face à l'Atlético grâce à un doublé de MbeumoUnited s'impose face à l'Atlético grâce à un doublé de MbeumoAujourd'hui, 21:52Trois cartons rouges : le Pakhtakor manque l'occasion de prendre la têteTrois cartons rouges : le Pakhtakor manque l'occasion de prendre la têteAujourd'hui, 21:48Chelsea récompense João Pedro avec un nouveau contrat avantageuxChelsea récompense João Pedro avec un nouveau contrat avantageuxAujourd'hui, 21:105 milliards de soum alloués au FC Bunyodkor : que va-t-il se passer maintenant ?5 milliards de soum alloués au FC Bunyodkor : que va-t-il se passer maintenant ?Aujourd'hui, 21:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché