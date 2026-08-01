Le Real Madrid proche de payer 120 millions d'euros pour le transfert de Yan Diomande

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Le Real Madrid proche de payer 120 millions d'euros pour le transfert de Yan Diomande

Le Real Madrid est entré dans une phase décisive pour s'attacher les services de l'ailier de RB Leipzig, Yan Diomande. Selon Goal.com, la valeur du transfert de l'international ivoirien de 19 ans est estimée à 120 millions d'euros, ce qui devrait constituer la plus grosse vente de l'histoire du club allemand. C'est ce que rapporte Goal.com .

Sur fond de rumeurs de transfert, l'absence du joueur talentueux du groupe de RB Leipzig parti en stage de pré-saison en Autriche a renforcé les spéculations. Après le retrait du Paris Saint-Germain de la course, le club merengue est devenu le grand favori pour ce transfert.

Détails du transfert et aspects financiers

La direction du Real Madrid a présenté une offre améliorée incluant un paiement garanti de 100 millions d'euros. Cet investissement massif est considéré comme un élément clé de la nouvelle politique de recrutement du club.

Dans une interview accordée à Sky Germany, l'entraîneur du club allemand Martin Demichelis a affirmé que l'absence du joueur au stage était due à des problèmes de santé et non à des négociations de transfert. Cependant, les experts estiment qu'il s'agit d'une simple tentative de désamorcer la situation.

Succès sur le terrain et perspectives d'avenir

La saison dernière, Yan Diomande a disputé 33 matchs en Bundesliga, inscrivant 12 buts et délivrant 9 passes décisives. Ces performances ont grandement aidé RB Leipzig à décrocher la troisième place du championnat et une qualification pour la Ligue des champions.

Ayant également brillé avec la sélection de la Côte d'Ivoire lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, le jeune joueur a démontré sa maturité physique et technique. Si le transfert se concrétise, Diomande établira également un record financier historique pour le club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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